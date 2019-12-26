2019-12-26T13:04:53+03:00
Экономика

ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве

Предприятие ЕвроХима в городе Жанатас (Казахстан) посетила делегация во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
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В ходе визита гости ознакомились с новым горно-добывающим комплексом, построенным Минерально-химической компанией ЕвроХим, выпускающим около 600 тыс.тонн фосмуки в год и подробно обсудили проект по строительству уникального химического завода ЕвроХима, который позволит производить продукцию из фосфоритовых руд месторождений Каратаусского бассейна.

Проект ЕвроХима включён в карту индустриализации Казахстана и в перечень ключевых двухсторонних проектов в области развития производственной кооперации. Подготовлен проект межправительственного соглашения, подписание которого должно состояться в самом начале наступающего года.

Особое внимание в ходе визита было уделено созданию новых рабочих мест и привлечению местного населения, а также улучшению социально-экономического развития Жанатаса и Жамбылской области – на эти цели ЕвроХим уже выделил в последние годы 23 миллиона долларов.

Визит представительной делегации завершился подписанием Меморандума, который станет следующим шагом, направленным на наращивание производства, выпуск новых видов продукции и всестороннюю поддержку со стороны акимата области и правительства Казахстана.

Как отметил генеральный директор Минерально-химической компании ЕвроХим Игорь Нечаев, «подписанный Меморандум показывает, что наши инвестиционные планы и предложения о направлениях промышленного развития в Казахстане поддерживаются на местном и республиканском уровнях. Мы высоко ценим оказываемое нашему проекту внимание и возможность прямого диалога с правительством и акиматом. Уверены также, что проект внесёт значительный вклад в развитие сотрудничества в сфере химической промышленности между Казахстаном и Россией.

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