Итоги года: чем волгоградцам запомнился уходящий 2019-й

2019-й год подходит к концу. Каким он был для волгоградцев? Без сомнения, разным. Для одних он стал годом надежд и открытий, для других – периодом разочарований и потерь. Для Волгоградской области в целом он был богатым на события - громкие уголовные дела, новые открытия, резонансные ЧП. Вспомним главные из них.

СОБЫТИЕ ГОДА - ОБНОВЛЕННАЯ «РОДИНА-МАТЬ»

Скульптура «Родина-мать зовет!» уникальная, но в этом году она особенная. Впервые с момента постройки статуя вновь была закрыта лесами. На этот раз на капитальную реставрацию. Запечатлеть это событие ехали в Волгоград со всех уголков страны. Еще бы, ведь такое можно увидеть раз в 50 лет. Причем, многоярусные леса хоть и закрыли «маму» от пристальных взглядов, но сделали ее даже более яркой: благодаря рабочей подсветке она сияла, как никогда.

Родина-мать в этом году особенная - в лесах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К слову, закончили чистку скульптуры даже раньше намеченного срока. Сегодня строительные леса почти убрали и «Родина-мать» предстала в обновленном виде - посветлевшей после чистки и помолодевшей.

Но работы еще много: предстоит еще восстановить стилобат, смонтировать на кургане поливочный водовод, уложить новый газон, чтобы 75-летие Великой Победы (которое будем праздновать в 2020 году) скульптура встретила во всем своем величии.

Напомним, что на реставрацию «Родины-матери» из госбюджета выделили почти 670 миллионов рублей.

ПОТРЯСЕНИЕ ГОДА - ДЕЛО МИХАИЛА МУЗРАЕВА

Новость о том, что Михаил Музраев покидает пост главы СУ СК по Волгоградской области, свалилась как снег на голову за несколько часов до Нового 2019-го года. Это стало началом громкого скандала, который в итоге прогремел на всю страну.

Фото СК РФ.Фото: из материалов дела.

Музраева боялись и уважали, а следователи между собой даже называли «темнейший» и вдруг, его арестовывают. Хватают прямо на улице, вытягивают из машины и надевают наручники. Такого не ожидал никто. Вторым шоком стал мотив для ареста - Музраева обвинили в причастности к делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (напомним, в ноябре 2016-го кто-то попытался поджечь дом, где живет глава региона). Сегодня покушение связывают с переделом Центрального рынка Волгограда. Потому в числе причастных также значится местный бизнесмен-криминалитет Евгений Ремезов.

Сам Музраев назвал обвинение «фантазиями следователей». Тем не менее, уже полгода он находится за решеткой в московском «Лефортово». К нему почти не пускают посетителей, ограничили общение даже с родными. Уже трижды ему продляли срок ареста. Расследование продолжается.

ПОБЕДА ГОДА - ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ СТРАНЫ

Молодую красивую учительницу русского языка и литературы из Волгограда Ларису Арачишвили теперь знает вся страна, ведь она стала победителем всероссийского конкурса «Учитель года-2019».

В Москве волгоградка презентовала такую революционную (ну или как минимум, выходящую за рамки дозволенных учителю рассуждений) лекцию, что поразила всех - и детей, и жюри.

Учитель решила остаться в Волгограде в любимой школе.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я изначально не ехала просто презентовать себя, а за результатом. Правда, я рассчитывала на лауреата, а стала абсолютным победителем, - призналась Лариса Гивиевна по возвращению в Волгоград.

У нее, конечно же, было в Москве много новых предложений о работе, но учитель вернулась в Волгоград, в свою любимую школу «Долина знаний» и в свой любимый класс. А чтобы не упустить из Волгограда такие драгоценные кадры, перед Новым годом губернатор Волгоградской области подарил Ларисе Арачишвили сертификат на квартиру в новостройке.

СТАБИЛЬНОСТЬ ГОДА - СТАРЫЙ НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР

Выборы губернатора Волгоградской области, которые состоялись 8 сентября, были, наверное, самыми прогнозируемым за последнее время. 76,81 процентов волгоградцев, из тех, что пришли на участки, проголосовали за Андрея Бочарова. И это внушительный и недосягаемый для соперников результат. Впрочем, в победе губернатора никто и не сомневался.

В большинстве одномандатных и многомандатных округах также выиграли единороссы, причем те, кто уже был депутатом Волгоградской областной Думы.

ПРОИГРЫШ ГОДА - ТАРАНЦОВ И ЕГО «ДВОЙНИК»

Выборы в Волгоградскую областную думу по данным избиркома прошли без нарушений, но закончились скандалом. Недовольным оказался Михаил Таранцов, член партии КПРФ и кандидат в депутаты по Краснооктябрьскому району. Он проиграл своему оппоненту Алексею Волоцкову и попытался оспорить результат в суде. Основанием для иска стал «двойник» коммуниста - некий Таранцев - кандидат от партии пенсионеров. Михаил Таранцов уверен, что этот «технический» кандидат был выдвинут по его округу специально, чтобы ввести в заблуждение волгоградцев и забрать у него голоса.

Кстати, никому не известный «пенсионер» действительно получил весьма большой процент голосов, как для человека, который не вел никакой агитации и не известен в районе. Но суд Михаил Таранцов проиграл.

ДТП ГОДА - ГИБЕЛЬ СЕМЬИ ВРАЧЕЙ

Авария, которая произошла на московской трассе в Воронежской области, унесла жизни целой семьи врачей. В салоне микроавтобуса «Пежо», врезавшегося на встречке в грузовик, ехали основатель волгоградской клиники «Движение» Олег Соловьев, его супруга Елена Соловьева, их дочь Ирина Пылаева с супругом Владом и водитель. Все они погибли. Выжил в этом жутком ДТП только сын - Алексей Соловьев.

Микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Случилось это, напомним, 10 декабря на 622 километре дороги «Москва-Астрахань».

Похоронили семью в Волгограде на центральном городском кладбище.

СКАНДАЛ ГОДА - ДЕПУТАТ-МИЛЛИОНЕР НАЗВАЛ ПЕНСИОНЕРОВ ТУНЕЯДЦАМ

Реплику волгоградского депутата-миллионера Гасана Набиева, в которой он назвал пенсионеров, получающих 8 тысяч рублей, «тунеядцами и алкашами», обсуждала вся страна. Соцсети буквально взорвались гневными откликами, когда видеозапись с этим высказыванием появилась в интернете. Особенно цинично это было слышать из уст человека, который в год зарабатывает десятки миллионов рублей (напомним, Набиев являлся генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и в 2017-м задекларировал почти 14 миллионов рублей дохода).

Фото Волгоградской областной думы.

Осудили политика не только малоимущие пенсионеры и простые граждане, но и однопартийцы. Даже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ему «реально стыдно» за подобное высказываение от единоросса. И хотя Набиев признал, что сравнение всех пенсионеров с работниками нефтегазовой отрасли в данном случае было некорректным, и извинился за свои слова, простить такое ему не смогли. Меньше, чем через неделю после скандала, Набиева исключили из партии «Единой России» и лишили депутатского мандата.

ЗАБИЯКА ГОДА - ВАСЯ УТКИН И «ГОПНИКИ»

В этом году «Ротор» радовал волгоградцев своей игрой и победами. Фанаты ликовали - их любимая команда уверенно поднималась вверх по турнирной таблице и показывала превосходный футбол. И вдруг в этот триумф «ложку дегтя» внес известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин, который назвал болельщиков «Ротора» гопниками. А потом и вовсе весь Волгоград назвал городом гопников.

Естественно, волгоградские фанаты не промолчали в ответ: на «Волгоград Арене» в адрес комментатора полетели колкие кричалки и оскорбления. Но лучшим ответом Василию Уткину все же стал результат волгоградской команды, которая к концу осенней части сезона вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ, а матчи «Ротора» на «Волгоград Арене» стали самыми посещаемыми в лиге.

Фанаты "Ротора", между тем, считаются самыми преданными, и бьют рекорды посещаемости.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Досталось, кстати, и тем волгоградцам, кто ходил на Волгоград Арену не на футбол, а на концерт любимого исполнителя. Причем, не от Васи Уткина, а от своих же земляков. После выступления группы «Ленинград» публику еще долго называли быдлом. Хотя первый концерт на «Волгоград Арене» собрал более 40 тысяч зрителей, и конечно, там были люди разного статуса, уровня воспитания и доходов. В общем, ходишь на стадион - рискуешь прослыть гопником.

ЮБИЛЯР ГОДА - 90-ЛЕТИЕ ПАХМУТОВОЙ

9 ноября 2019 года народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. Юбилейные торжества прошли по всей стране и, конечно, на малой Родине композитора - в Волгограде.

В Волгограде появился сквер Пахмутовой и памятник юной Али.Фото: Екатерина СИМОХИНА

К сожалению, в Волгограде нет музея композитора, зато теперь есть сквер ее имени - на правом склоне поймы реки Царица. Там же к юбилею знаменитой землячки установили и скульптуру Пахмутовой. Волгоградский скульптор Сергей Щербаков запечатлел ее девчонкой с аккордеоном - в память о ее сталинградском детстве. Теперь юная Аля будет вечно сидеть на табуреточке в волгоградском сквере.

ОТКРЫТИЕ ГОДА - ДОЛГОЖДАННЫЙ КАТОК В ПОЙМЕ

«В пойме реки Царица будет большой каток площадью 2 тысячи квадратных метров, лед которого будет подмораживать специальная установка, и качельки-карусельки для малышей, и елка…», - обещали волгоградцам осенью 2018-го. Горожане с нетерпением ждали открытия, точили коньки, считали дни… Сначала до холодов, потом до нового 2019-го года, затем до Масленицы… Весной стало понятно - катка не будет.

Сегодня 26 декабря каток ждет первых посетителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ошиблись. Будет. Причем в этом году. Подрядчик все-таки сделал обещанное, пусть и год спустя. На днях порадовали: «26 декабря каток в пойме реки Царица ждет своих первых посетителей». Так что ай-да тестировать!