Региональный оператор Волгоградской области осуществляет контроль за качеством выполнения услуг по сбору и вывозу ТКО

В ходе реализации новой реформы по обращению с ТКО в Волгоградской области региональный оператор приобрел современный автопарк высокоэффективной спецтехники, которая позволяет вывезти до 80 контейнеров за один рейс. Регоператором закуплены мусоровозы на шасси SCANIA, MERSEDES, ISUZU и MITSUBISHI, которые позволяют осуществлять работы в районах города с плотной жилой застройкой, узкими проездами и дорогами. Новый вид транспорта делает процесс погрузки быстрее. Современные мусоровозы соответствуют экологическому стандарту «Евро 5» и имеют систему нейтрализации выхлопных газов.

Логистика сбора и транспортировки ТКО предполагает наличие спецтехники, которая собирает отходы и вывозит их на объекты обработки, не нарушая потоков территориальной схемы, тем самым обеспечивая низкую себестоимость оказываемой услуги.

В январе 2019 года региональным оператором проведена работа по оснащению техники спутниковым оборудованием ГЛОНАСС, благодаря которой специалисты ООО «Управление отходами - Волгоград» имеют возможность в реальном времени контролировать перемещение и качество работы перевозчиков. Кроме того, система позволяет проанализировать время, за которое мусоровоз проходит маршрут.

Установленное оборудование решает несколько важных задач:

- Контроль качества услуг по вывозу ТКО с контейнерных площадок.

- Контроль и оптимизация маршрутов.

- Контроль за своевременным вывозом отходов препятствует возникновению несанкционированных свалок.

В целом, установленная система способствует улучшению экологической ситуации в регионе, что соответствует задачам национального проекта «Экология».