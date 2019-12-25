Новогодние представления и спектакли в Волгограде и Волжском: елки для детей 2019 - 2020

Новый год уже близко, на родительских собраниях планируют досуг на каникулах, за билетами на праздничные представления для детей и взрослых уже выстроилась очередь, а кое-где уже раскупили все места на отдельные дни. Все театры в сезоне 2019 – 2020 подготовили для волгоградской детворы и новые, и давно любимые сказки. Также в программе новогодних праздников в Волгограде - хороводы у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами сказок. Найдется, чем заняться на новогодних каникулах, и взрослым. Так что самое время выбирать, куда пойти на елку. «КП-Волгоград» подготовила путеводитель по всем новогодним спектаклям и концертам, музейным программам и мастер-классам. Выбирайте, куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями или всей семьей.

Казачий театр: «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕМЕЛИ»

Кто не знает Емелю - лентяя и лежебоку?! Почему же только ему удается развеять злые чары ведьмы Бургулетты, спасти друзей и деревню от страшной беды и стать правителем счастливого города? Казачий театр на новогодние праздники приготовил яркую жизнерадостную сказку «Новые приключения Емели». Спектакль создан по мотивам русской народной сказки «По-щучьему велению», но герои разговаривают современным языком. А неожиданные повороты сюжета, шутки и танцы создадут прекрасное новогоднее настроение.

По доброй традиции в большом зале и фойе театра ребят ожидает большая интерактивная программа и хоровод у красавицы-елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-961-084-72-66. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru.

Премьера! 21 и 22 декабря в 11.00. 28 и 29 декабря в 11.00 и 13.00. С 1 по 8 января в 12.00. Билеты: 250 – 350 руб. 0+

В Казачьем театре детвору ждут Дед Мороз и Снегурка. Фото: Казачий театр

Музыкальный театр: «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

В Музыкальном театре поставили сказку для всей семьи. Главная новогодняя премьера расскажет о Варваре-Красе, длинной косе и Маришке-короткой стрижке. Одной надобно, чтоб жених «принцем был, все ее капризы исполнял, да леденцы всегда дарил», а другая хочет, «чтобы только раз глянуть и колокольчики в голове на всю жизнь, и любовь такая, что не наколдуешь». Сказка-мюзикл написана по мотивам «Сказки о царе Берендее» Жуковского. А в ее основе - народная сказка, которую няня Арина Родионовна рассказывала маленькому Пушкину.

Для взрослых в Музыкальном театре тоже подготовили сюрприз – праздничный концерт «Карнавальная ночь».

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru.

Премьера! «Варвара-краса, длинная коса»: 21, 22, 28 декабря в 11.00. 24, 25, 26, 27, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января в 10.00 и в 12.30. 31 декабря в 10.00. Билеты: от 200 руб. 0+

Премьера! «Карнавальная ночь»: 29 декабря в 17.00. Билеты 300 - 700 руб. 12+

В Музыкальном театре поставили сказку для всей семьи.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НЭТ: «ЧУДО ДЛЯ СНЕЖКИ» И «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СКАЗОЧНОМ ЦАРСТВЕ»

Снова на зимних каникулах НЭТ ждет в гости не только взрослых, но и детвору. Юным зрителям в этом году покажут сразу две сказки. «Новогоднее приключение в Сказочном Царстве» подарит встречу с яркими героями, и, конечно, самыми настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой.

Покажут в НЭТе и премьеру новогодней сказки для всей семьи «Чудо для Снежки». Это альтернативная история о рождении Снегурочки. Маленькая героиня докажет, что чудеса случаются, главное, в чудо верить. Девочка-сирота отправится в поисках волшебства к цветику-семицветику, оттуда к Гудвину, Джину, Золотой рыбке и ко всем героям сказок, которые она знает.

- Мы все ждем чуда, просто сидим и ждем. А кто-нибудь хоть раз пытался его найти? Кто-нибудь хоть раз пробовал? - задаются вопросом авторы.

Конечно, героине поможет Дед Мороз, а спектакль будет полон песен, танцев, магии, фокусов и интерактива.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru.

«Новогоднее приключение в сказочном царстве». 25 декабря в 11.00 и 15.00. Билеты: 50 - 1200 руб.

Премьера! «Чудо для Снежки» (малая сцена). 29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00. Билеты: 200 - 400 руб.

Для ребят подготовили множество премьер.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Царицынская опера: «ОФИС НОВОГО ГОДА» И БАЛ

Царицынская опера готовит для своих юных зрителей новую и современную новогоднюю сказку. Детей и взрослых пригласят в «Офис Нового года» подсмотреть, чем заняты его сотрудники Пингвин и Пингвиненок, Полярная Сова, Снеговик и Снежок перед самым праздником и, может быть, даже помочь им в предновогодней гонке. Ведь там, где аврал, спешка и ажиотаж - ошибки неизбежны. А каждая ошибка грозит испортить весь праздник. Или даже вовсе отменить его. Так что для каждого в зрительном зале найдется дело, ведь часы должны пробить вовремя.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

Премьера! 23 и 24 декабря в 11.00 и 14.00*. С 25 по 30 декабря в 11.00. 31 декабря в 12.00. 2 и 3 января в 11.00 и 14.00. 4, 5 и 6 января в 11.00. Билеты: 200 - 600 руб. 0+

*Хоровод у елки начинается за 30 минут до спектакля.

В Царицынской опере новая сказка. Фото: Царицынская опера.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ»

Каждый год Царицынская опера готовит традиционный рождественский бал. Будет весело, ярко и празднично: шампанское в фойе и кружащиеся в танце пары, елка, улыбки, а артисты готовы восхищать, развлекать, радовать, веселить и создавать праздничное настроение. Помните культовый советский фильм «Карнавальная ночь»? Создателей вдохновил именно он. Зрителям предложат заглянуть за кулисы праздника и посплетничать о жизни артистов в новом шоу «Цвет настроения - опера».

Царицынская опера. Премьера! 26 декабря в 18.30. 31 декабря и 6 января в 17.00. Билеты: 250 - 1500 руб. 6+

Волгоградцев приглашают на искрометный Рождественский бал. Фото: Царицынская опера.

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»

Покажут в дни новогодних праздников в Царицынской опере и самую известную рождественскую сказку - легендарный балет Чайковского «Щелкунчик». У каждого есть шанс попасть в волшебный мир детства и красоты.

Царицынская опера. 30 ноября, 28 и 29 декабря в 17.00. 30 декабря в 18.30. 4 и 5 января в 17.00. Билеты: 250 - 1300 руб. 6+

"Щелкунчик". Фото: Царицынская опера

ТЮЗ: «КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА»

Король и принцесса, стражник, фрейлина и пастух - в этой современной сказке есть все, но все же главный герой – рыжая корова Зорька. Она перевернет королевский двор с ног на голову, а влюбленные, как и положено, пойдут под венец. Зрителям тоже предложат вырваться из обыденности и отправиться навстречу приключениям.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru

Премьера! 19 декабря в 10.00. 20, 23, 24, 25, 26 и 27 декабря в 9.30 и 12.30. 29 декабря в 10.00 и 13.00. 2 и 7 января в 11.00 и 14.00. 3 января в 10.30 и 13.30. Билеты: 200 – 400 руб. 6+

«АИСТЕНОК И ПУГАЛО»

Вторая сказка, которую предложат посмотреть волгоградской детворе на новогодних праздниках, - притча «Аистенок и Пугало». Это сказ о пугале Страшко, которое по осени стало никому не нужным, и аистенке с подбитым крылом. Взрослым будет близка тема одиночества и поиска родственной души, а дети поймут, что вместе можно свернуть горы.

ТЮЗ, Премьера! 20, 23, 24 и 30 декабря в 10.30. 21 декабря и 5 января в 11.00. 25, 26, 27 декабря в 10.30 и 13.00. 29 декабря в 11.00 и 14.00. 2 января в 11.30. Билеты: 250 руб. 0+

"Аистенок и Пугало".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«МОРОЗКО»

Покажут ребятам и их родителям в предновогодние дни и сказку «Морозко» о приключениях трудолюбивой Настеньки в волшебном лесу.

А перед началом представлений детвору ждут хороводы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ТЮЗ, 8 декабря в 11.00. 24, 27 декабря в 10.30. 7 января в 11.30. Билеты: от 250 руб. 0+

Будет весело!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Молодежный театр: «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

В Волгоградском молодежном театре для детей под Новый год покажут премьеру спектакля «Снежная королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Ставит эту знаменитую историю про Кая, Герду и Снежную королеву заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. Художник - Кирилл Мартынов. Будет красиво и интересно.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

Премьера! 20 декабря в 18.00. 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 14.00. 27 декабря в 11.00. Билеты: 300 руб. 6+

В Молодежном театре "Снежная королева". Фото: ВМТ

ЦКЗ: «МОРОЗКО»

Хореографический ансамбль «Улыбка» приглашает на новогоднее театрализованное представление «Морозко» в центральный концертный зал. Радость, смех, чудеса и любимые герои, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры, шутки, загадки вокруг елки - все это непременно будет.

Старая и любимая сказка заставит детей смеяться и сопереживать, радоваться и поверить в чудеса. Взрослым тоже приятно будет вспомнить эти ощущения.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т. (8442) 96-68-56.

26 декабря, 2, 3, 4, 5 января в 11.00. Билеты: 350 - 600 руб. 0+

В ЦКЗ "Улыбка" покажет сказку о Настеньке и Морозко. Фото: афиша

Театр кукол: «ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ ЕЖИКА И МЕДВЕЖОНКА»

В зимнем лесу переполох: оказывается, скоро Новый год, и его надо как-то встречать! Но Заяц ни разу этого не делала, а Ежик с Медвежонком и вовсе спят всю зиму... В театре кукол покажут новогоднюю историю по мотивам любимых сказок Сергея Козлова. Друзья из лесной сказки закрутятся в предпраздничных хлопотах, а перед спектаклем юных зрителей также ждет Новогодняя интермедия у елки.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru.

Премьера! 21 декабря в 10.00, 12.00 и 14.00. 22 и 29 декабря, 2, 3, 4 и 5 января в 10.00 и 12.00. 28 декабря в 12.00. 31 декабря, 6, 7 и 8 января в 10.00. Билеты: 350 - 400 руб. 3+

Перед сказкой ребят ждут Дед Мороз и Снегурочука. Фото: Театр кукол

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «ЦИРК НА ВОДЕ»

С 21 декабря в Волгоградском цирке новогодний спектакль «Сказка Деда Мороза» «Цирка на Воде» Шевченко-Шоу. Это не просто цирковое представление, но яркое впечатляющее водное шоу.

Зрители окажутся в подводном царстве коварной Владычицы Морской. Она, как и полагается злодейке, пытается забрать себе Новый год. Но Снегурочка и Дед Мороз сделают все, чтобы этого не случилось. А цирковые номера и трюки, красочные костюмы и спецэффекты сделают это представление по-настоящему праздничным и запоминающимся.

Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74. Билеты онлайн на сайте circus-volgograd.ru.

Премьера! 21, 22, 28 и 29 декабря в 12.00 и 16.00. Билеты: 800 – 1500 руб. Дети до 3 лет - бесплатно без предоставления места.

Невероятное новогоднее представление в цирке. Фото: госцирк

НОВОГОДНИЕ ПРОДЕЛКИ ЧУДИЩА МОРСКОГО

Спектакль-мюзикл «Новогодние проделки Чудища морского» расскажет детворе удивительную историю про то, как повелитель подводного царства решил испортить детям праздник и похитил Снегурочку. Но отважные ребята спасут любимую внучку Деда Мороза и все же встретят Новый год.

После сказки гостей ждут хороводы у красавицы елки, игры и конкурсы с героями сказок и Дедом Морозом.

ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4.

2 января в 12.30 и 15.00. 3, 4 января в 10.00 и 15.00. 5 и 6 января в 10.00. Билеты: 250 – 350 руб. 0+

НОВОГОДНИЕ КОНЦЕРТЫ

Волгоградская филармония в канун Нового года подготовила для гостей сразу несколько праздничных концертов.

«Новогодний концерт органной музыки для детей»…

Детей приглашают на новогодний концерт талантливого органиста, Заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия. В программе прозвучат лучшие пьесы для детей, созданные композиторами-классиками. 27 декабря в 13.00. Билеты: 150 – 200 руб. 0+

…и орган для взрослых

В предновогодней музыкальной программе волгоградцы услышат блестящий дуэт талантливых музыкантов из Абхазии – Луки Гаделии (орган) и Кристины Эшба (сопрано). Они представят слушателям шедевры эпохи Барокко. 27 декабря в 18.30. Билеты: 200 – 800 руб. 6+

«Когда мы были взрослей»

Новогодний концерт с лучшими песнями разных лет представят волгоградцам группа «Странники» и солистки Наталья Долгалева и TALI. 28 декабря в 17.00. Билеты: 200 – 500 руб. 6+

«Новогодний концерт» двух оркестров

Настоящую музыкальную феерию подарят в канун праздника Волгоградский академический симфонический оркестр и Оркестр русских народных инструментов имени Калинина. Праздничная программа будет разнообразной: музыка Жан-Мишеля Жарра и Нино Рота, шедевры Чайковского и Шостаковича, аранжировки мелодий из любимых кинофильмов, джазовые импровизации, польки и вальсы Штрауса и многое другое. За дирижерским пультом - Галина Иванкова, Вадим Венедиктов и Душан Вилич. 29 декабря в 17.00. Билеты: 300 – 800 руб. 6+

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

С Новым годом!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградконцерт: «ЧУДЕСА СВЕТА»

«Волгоградконцерт» и «Детский городской парк» приглашают детвору на новогоднюю премьеру «Чудеса света». Мюзикл расскажет о необыкновенных приключениях Буратино, Красной Шапочки, Кота в сапогах, Снежной Королевы и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Добро должно победить зло, но без помощи зрителей в зале ничего не получится.

Одна из главных изюминок новогоднего мюзикла - живая музыка в исполнении эстрадного оркестра под управлением Владимира Татарченкова. В спектакле использованы песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

ДК Ворошиловского района, ул. КИМ, 5, т. (8442) 50-50-09.

Премьера! 25, 26, 27 и 28 декабря в 10.00 и 13.00. Билеты: 200 руб. 0+

Выбирайте, куда пойти на елку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» В ПЛАНЕТАРИИ

В планетарии вновь устроят «Новогодний переполох». Ребятам придется отыскать Деда Мороза, затерявшегося в сказочном космосе среди планет. Вместе с Космической ведьмой, Звездочетом и Снегурочкой они отправятся на поиски главного героя. Действие будет идти не только на сцене, но и на огромном куполе-экране.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т.: (8442) 24-18-80, 8-961-067-89-10. Билеты в кассе планетария.

21, 22, 24, 25, 26, 28 и 29 декабря, 2, 3 и 5 января в 12.00. 4 января в 10.00. Билеты: 300 руб., детский - 200, до 5 лет - бесплатно.

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОРТИЛЛЫ»

Театр одного актера Зинаиды Гуровой приглашает под Новый год посмотреть веселую пьеску Леонида Тучинского для одной актрисы и зала с шутками, песенками и стишками.

Театр одного актера, ул. 7-й Гвардейской, 11, т. (8442) 23-20-17.

14, 21, 28 декабря в 17.00. Билеты: 200 руб.

Новогодние каникулы в музее Машкова: МАСТЕР-КЛАССЫ, КОНЦЕРТ И ВОРКШОП

К новогодним праздникам музей Машкова подготовил большую интеллектуальную программу с мастер-классами для детей и взрослых, лекциями, квестами, концертами. Найдется в ней место и воркшопу, интерактивным занятиям и детским праздникам.

4 января 2020 в 14.00 на проспекте Ленина, 21, пройдет лекция Ирины Преображенской «Библейские сюжеты в эрмитажной коллекции ВМИИ», в 15.30 выставочный зал на Чуйкова, 37, приглашает на концерт авторской песни дуэта «Трио». Сергей Цыганков и Максим Хмызов-Ченцов представят новую программу. А в 17.00 здесь же состоится небольшая лекция и воркшоп, на которых вы сможете своими руками создать объекты современного искусства. Тема занятия 4 января - «Стрит-арт. «Высокое искусство» или вандализм?» (16+).

«Тайны художников» раскроют волгоградцам 5 января 2020 в 14.00 в здании ВМИИ на проспекте Ленина, 21, а в выставочном зале в 17.00 вас ждет викторина по искусству.

Мастерицы «Крупенички» приглашают на народные праздники с играми и мастер-классами в русскую избу на Чуйкова, 37. В программе - 3 января 2020 в 12.00 «Прокопьев день», 4 января в 12.00 - «Настасьев день», 5 января в 12.00 - «Федулов день», а 8 января в 12.00 гостей зовут на Святки.

Фото: ВМИИ

В «Старой Сарепте» «НОВОГОДНИЙ СЕТ»

В этом году «Старая Сарепта» запускает проект «Новогодний сет». Здесь уже работают Почта Деда Мороза, выставка авторских кукол и мишек «Тедди», все готово к празднику. Каждую субботу декабря в 15.00 гостей ждет тематическая экскурсия «Сарепта рождественская» с различными мастер-классами по изготовлению новогодних сувениров.

30 ноября в 11.00 устроят детский час «В гостях у Эльзы». Малыши встретятся с главной героиней мультфильма «Холодное сердце», которая подготовила для ребят конкурсы, игры и сюрпризы. Билеты: 150 руб. 0+

30 ноября, 7, 14, 21 декабря в 12.00, а также 28 и 29 декабря с 10.00 до 17.00 - мастер-классы в «Мастерской чудес».

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т. (8442) 67-33-02.

Краеведческий музей: «ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ»

В Волгоградском областном краеведческом музее детворе расскажут о самых ярких зимних праздниках Сочельнике, Святках, Новом годе, Рождестве и Крещении в цикле «От Рождества до Крещения».

20 и 27 декабря в 12.00 - «Волшебное Письмо Деду Морозу».

21 и 28 декабря в 12.00 - «Новогодние чудеса с Дедом Морозом и Снегурочкой», 22 и 29 декабря, 5, 12 и 14 января в 12.00 - «Новогодние секреты со всего света».

конкурсами и викторинами.

24 декабря в 12.00, 31 декабря в 12.00 и 16.00, 3 января в 12.00 - «В новогодний вечерок, заходите на чаек».

25 декабря и 4 января в 12.00 - «Под счастливой звездой».

26 декабря и 8 января в 12.00 - «Новый год в Царицыне».

9, 10, 11 января в 12.00 - «Рождественские посиделки».

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а и 7, т. (8442) 38-84-39.

С 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года. Билеты: 150 руб.

«ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЮ НОВОГО ГОДА»

Интерактивный музей «Россия – моя история» к новогодним праздникам подготовил исторические квесты и викторины, мультфильмы и фестивальное кино, а также уникальную мультимедийную выставку «Правдивая история Нового года».

Сказочный новогодний квест «Спаси Деда Мороза!», который можно будет пройти в течение всех зимних каникул, стартует в историческом парке 21 декабря. Ребят от 7 до 11 лет ждут веселые задания, загадки и головоломки, и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Пройти квест можно по предварительной записи, собрав группу 5 – 12 человек.

С 27 декабря на мультемедийной выставке «Правдивая история Нового года» расскажут немало интересных фактов о любимом празднике, проведут экскурс в историю и покажут старинные открытки. А редкие новогодние игрушки их фондов краеведческого музея и яркая фотозона сделают экспозицию еще более интересной. К тому же в лектории можно будет еще и посмотреть праздничные мультики. Продлится выставка до 12 января.

Уже в Новом году в интерактивном парке пройдет фестиваль короткометражных фильмов. 6 января здесь устроят благотворительные мастер-классы, а 10 января - сказочное театрализованное представление.

Интерактивный музей «Россия – моя история», наб. 62-й Армии, 1Б,т. (8442) 97-91-81.

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ВОЛЖСКОМ

ВДТ: «МОРОЗКО» и ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Новогодний марафон в Волжском драматическом театре стартует 21 декабря. На этот раз детворе в преддверие праздника представят премьеру любимой сказкой многих поколений - «Морозко» про Настеньку, Марфушеньку и доброго волшебника. Ждут ребят и хороводы у елки.

Волжский драматический театр, Волжский, ул.Советская, 3, т. (8443) 27-40-03.

21, 28 и 29 декабря в 11.00. 22 декабря в 12.30. 24, 25, 26, 27, 30 декабря в 10.00 и 12.30. 2, 3, 4, 6 января в 10.00 и 12.30. Билеты: 200 руб. 0+

Специально для самых маленьких в театре устроят встречу с Дедом Морозом с хороводом у елки, стихами и песнями, фотосессией и вручением подарка от родителей (по предварительной договоренности).

С 21 по 30 декабря, с 2 по 6 января, с 15.00 до 16.30. Билеты: 100 руб. 0+

Фото: ВДТ

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

Любимая сказка мам и пап станет открытием для мальчишек и девчонок. Чего только не происходит под новогоднюю ночь с Машей и Витей. Они познакомятся с самыми разными сказками и их главными героями.

ДК «Октябрь», Волжский, ул. Сталинградская, 6, т. (8443) 55-64-72.

С 2 по 8 января в 10.00 и 12.30. Билеты: 200 руб. 0+

Любимая сказка мам и пап станет открытием для мальчишек и девчонок.

ЗИГЗАГ УДАЧИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ КИНОМЕТР

В праздничной программе Волжского русского народного оркестра «Зигзаг удачи, или Новогодний кинометр» будут звучать новогодние хиты Таривердиева, Крылатова, Ханка и других композиторов. Солисты - Елена Плешакова (сопрано), Юлия Почкалова (сопрано), Алексей Шапошников (тенор). За дирижерским пультом Галина Иванкова.

ДК «ВГС», Волжский, пл. Комсомольская, 1, т. (8443) 41-38-22.

27 декабря в 18.30. Билеты: 200 -300 руб. 6+

НОВОГОДНЯЯ ИЗБУШКА БАБЫ ЯГИ

Если раньше в зоодворике волжского парка «Гидростроитель» каждый раз в преддверии Нового года открывалась резиденция Деда Мороза, то теперь там поселится Баба Яга. Вы не подумайте плохого – сказочная избушка расположится в парке начиная с 21 декабря по особому заданию Деда Мороза. Каждый день новогодних праздников детвору будет ждать встреча с Бабой Ягой и ее друзьями, лесными зверями, а также волшебные загадки, веселые игры и задорные танцы. А малышей, которые лучше всех расскажут стихи, ждут подарки.

Волжский, парк «Гидростроитель», зоодворик. Т. (8443) 41-38-22.

Открытие 21 декабря в 11.00. С 21 декабря по 8 января с 12.00 до 16.00. Билет: 120 руб. 0+

Внимание! В новогоднем репертуаре могут произойти изменения.

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