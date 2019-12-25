Вот так подарок: в Волгограде ветеранов пригласили на праздник и попросили оплатить шампанское

«500 рублей за бокал шампанского для ветерана!» - этот пост опубликовал один из пользователей «Фейсбука» Олег Соколов, чья мама – ветеран Великой Отечественной войны - попала в странную и возмутительную ситуацию. Поначалу история была похожа на фейк, но после разбирательств оказалось, что официант, действительно, продал 94-летней Марии Соколовой, пережившей Сталинградскую битву, бокал игристого.

Все началось с того, что накануне администрация Волгограда пригласила участников войны в кафе «На аллее», чтобы поздравить с наступающим Новым Годом. Это обычная традиция, ветераны с радостью собираются в дружеском кругу и общаются.

- На столе нарезанная селедка, порционный винегрет и всё! Мужчинам налили по рюмке водки. Моя мама спросила, а можно ли женщинам вместо водки шампанское? – описывает подробности волгоградец.

Мария Васильевна Соколова, ветеран ВОВ. Фото: областная администрация.

Бокалы принесли быстро, а перед уходом официант неожиданно выставил Марии Васильевне счет.

- 620 рублей за шампанское! У 94-летний женщины с собой было только 500 рублей, - возмущен Олег. Марии Васильевне, которая с 14 лет работала в военном госпитале под Сталинградом санитаркой, прошла всю войну и была контужена, пришлось отдать последние деньги.

«КП-Волгоград» получила комментарий от директора кафе «На аллее» Анны Каральник:

- Да, действительно вчера, 24 декабря мы вместе с администрацией района организовали для ветеранов Великой Отечественной войны праздничный обед в честь Нового года. Я с радостью подключилась к этому мероприятию, потому что всегда приятно любым способом выразить благодарность этим людям за их подвиг. И тем неприятнее поступок официанта, который попытался продать шампанское одной из участниц праздника. Мне очень неудобно перед всеми ветеранами за действия этого молодого человека. Неудобно перед главой района, который вместе со мной организовывал этот праздник. Официант, конечно, понесет наказание, но самое главное, что он в эти минуты сам лично извиняется перед Марией Васильевной. И, разумеется, возвращает ей деньги, которые он посмел взять. Хочу подчеркнуть, что весь праздничный обед в соответствии с договоренностью с администрацией Центрального района я организовала за счет нашего кафе. С ветеранов мы не берем ни копейки! Еще раз приношу извинения за действия своего сотрудника