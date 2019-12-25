Tоп-3 автомобилей Volkswagen, вызывающих привыкание

Владельцев большие, тяжелые, рамные машины подкупают, в первую очередь, комфортом, а во-вторых — безопасностью. Краш-тесты наглядно доказали, что в случае серьезного ДТП шанс выжить у водителя и пассажиров большого рамного авто гораздо выше.

Плюс к этому, внедорожники конструктивно рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых дорожных условиях с максимальной загрузкой. Отсюда — большие багажники. Высокая надежность и энерговооруженность. На машине можно совершенно спокойно ездить по городу и на дачу, или отправиться в туристическую поездку.

У немецкого бренда Volkswagen линейка внедорожников представлена двумя моделями: вместительным Teramont, технологичным Touareg и эффектным кроссовером Tiguan.

Volkswagen Teramont - самый "молодой" из внедорожников Volkswagen. Он одинаково хорош как на городских проспектах, так и на пыльных проселках. На российском рынке внедорожник предлагается с двумя двигателями — рядным турбированным четырехцилиндровым мотором мощностью 220 лошадиных сил, или же бензиновым V-образным шестицилиндровым, выдающим мощность в 280 лошадиных сил. Про комфорт говорить не будем — у Volkswagen с этим традиционно все в порядке. А вот про багажник скажем отдельно. Его объему могут позавидовать некоторые пикапы. При сложенных задних сиденьях объем багажного отделения составляет 2700 литров. Хватит и за покупками съездить, и в дальнюю поездку прихватить все необходимое. Даже место для собаки останется.

Все модификации Teramont идут с фирменной системой полного привода Volkswagen – 4MOTION[1]. Она позволяет чувствовать себя уверенно и на бездорожье, и на асфальте. Даже если он покрыт свежим снегом или льдом.

При этом "аппетит" у Teramont - очень скромный. Что особенно важно с учетом стоимости топлива. К примеру, самый мощный в линейке бензиновый двигатель мощностью 280 л.с. потребляет всего 12,4 литра. Расход четырехцилиндрового двигателя расходует на 100 километров пробега меньше 10 литров топлива.

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Volkswagen Tiguan —компактный городской кросоовер с широким выбором ассистентов помощи водителю. Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.

С приводом на передние колеса идет только самая бюджетная версия Tiguan. Все остальные комплектации, в том числе топовые, уже оборудованы системой 4MOTION1 .Самые дорогие комплектации оснащаются, к тому же, семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением в масляной ванне. Машина получилась в полной степени универсальная. Сюда же добавляем внушительных размеров багажник — без сложенных задних сидений его объем — 615 литров, и низкий расход топлива. В итоге — практически идеальная машина для современной семьи, которая пять дней в неделю эксплуатирует машину по городу, а на выходные выбирается за город или к родственникам в деревню.

В декабре вы может приобрести этот стильный и функциональный кроссовер по цене от 1 399 000 руб.

Фото: Волга-Раст.

Volkswagen Touareg - пожалуй, самый популярный внедорожник от Volkswagen. Он восхищает инновационными немецкими технологиями и высоким качеством исполнения. Флагман модельного ряда, Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4MOTION1, пневматическая подвеска и пакет Off-road[2]. Эти опции очень помогают даже на тяжелом бездорожье, даже по разбитой и раскисшей колее Touareg идет наравне с этими признанными покорителями бездорожья. При этом водителю и пассажирам при покорении русских направлений в Touareg беспримерно комфортнее.

Фото: Волга-Раст.

Машины предлагаются с тремя двигателями - двумя бензиновыми - двухлитровым рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 2 литра и мощностью 249 лошадиных сил, бензиновым V-образным шестицилиндровым мотором объемом 3 литра и мощностью 340 лошадиных сил, а также трехлитровым V-образным шестицилиндровым дизелем. Мощность дизеля всего 249 лошадиных сил, однако крутящий момент - 600 ньютон/метров. При этом машина может буксировать за собой прицеп полной массой до двух тонн, а максимальный объем багажника - 1800 литров.

Теперь вы можете приобрести Volkswagen Touareg в комплектации Exclusive (Эксклюзив) с выгодой по трейд-ин до 705 000 руб.***

Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

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[1] 4MOTION –Фомоушн

[2] Off-road -Оффроуд

* Указанная стоимость действительна для модели Teramont 2018 г.в. cдвигателем R4 TSI 4WD220 л.с. и при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) до 31.12.2019. Количество автомобилей ограничено. (Коммуникация допускается только при условии наличия на складе Дилера а/м). Предложение не является публичной офертой.

** Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Trendline (Трендлайн) при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) до 31.12.2019. Предложение не является публичной офертой.

*** Преимущество достигается при покупке автомобиля Volkswagen Touareg Exclusive (Эксклюзив) 249 л.с. TDIV6 4MOTION по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый для лояльных клиентов и владельцев а/м премиум-класса) и предоставлении Дилером специальной цены до 31.12.2019. Предложение не является публичной офертой.