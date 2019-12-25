Для медуниверситета 2019 год стал знаковым

Подведение итогов в конце года - давняя традиция. Декабрь 2019-го не стал исключением. Все значимые события для Волгоградского госмедуниверситета трудно перечислить в рамках краткого обзора, поэтому далее про самые знаковые.

Из наиболее важных для вуза можно выделить два. Университет успешно прошел государственную аккредитацию. В вузе сменилось руководство и появился президент. Ректором стал Владимир Шкарин, а академик Владимир Петров назначен президентом медуниверситета.

ВолгГМУ в рейтингах и конкурсах

В Национальном агрегированном рейтинге ВолгГМУ лидирует среди местных вузов. В 2019 году, по данным ежегодного международного рейтинга вузов ARES (Academic Ranking-European Standard), присвоена категория «ВВ+» («good quality performance») - «надежность качества преподавания, научной деятельности и востребованность выпускников работодателями».

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В рейтинге RAEX (рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика») - в сотне лучших российских вузов на 81-м месте.

В рейтингах российских вузов «Универ-Эксперт» - «Академический критик» - медуниверситет среди лучших вузов 2019 года:

- в топ-10 занимает третью позицию в рейтинге медицинских вузов - номинация «Национальное признание»;

- 64-е место в общем рейтинге российских вузов.

Лауреат национального конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации - 2019» - университет награжден дипломом за высокое качество образовательных услуг, золотой медалью и сертификатом.

В 2019-м получены документы:

- о лидерстве в рейтинге востребованности вузов в РФ - 2018 в категории «Медицинские вузы» (исследования социального навигатора МИА «Россия сегодня»);

- диплом «100 лучших изобретений России 2018» (вуз награжден за экзоскелет нижней челюсти, разработанный коллективом авторов - сотрудников и обучающихся университета),

- дипломы победителей регио- нального конкурса «Лучшие менеджеры и организации» - за 2018 год медицинский университет признан лучшей организацией в регионе.

Гранты и премии

В День российской науки ученых медуниверситета наградили грантами и премиями.

За выдающиеся научные достижения и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона удостоены грантов: завкафедрой, д. м. н., профессор Ирина Фоменко с научным проектом «Алгоритм ранней медико-социальной реабилитации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области в условиях Волгоградской области» и декан фармфакультета, д. м. н., профессор Наталия Рогова с научным проектом «Оптимизация фармакотерапии синдрома диабетической стопы». Лауреатом премии Волгоградской области в сфере науки и техники стал завкафедрой, д. м. н., профессор Игорь Михин за исследование «Традиционная лапароскопическая, комбинированная и холецистэктомия из единого лапароскопического доступа у пациентов с избыточной массой тела и ожирением».

Трое сотрудников вуза удостоены региональных научных грантов в 2019 году: Александр Воробьев за проект «Экзоскелет эндохирургу - от идеи до внедрения», Андрей Стрыгин за проект «Разработка инновационных противоатопических средств на основе бактериальных лизатов», Сергей Поройский за проект «Разработка и внедрение нового метода лечения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта».

Гранты получили молодые исследователи из ВолгГМУ по итогам конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: Алтн Алимова - разработка устройства ранорасширителя из гипоаллергенной пластмассы для применения в хирургической стоматологии во время проведения операций в полости рта; Грачик Ефремян - разработка прибора определения усилий жевательных мышц человека в трех взаимно перпендикулярных направлениях движений нижней челюсти для измерения выносливости пародонта; Андрей Зуб - разработка диагностической панели гистологических окрасок микропрепаратов нервной ткани для выявления патологических структур при нейродегенерации. Каждый победитель программы получает 250 тыс. рублей ежегодно (в течение 2 лет, при условии одобрения Фондом своевременно представленных отчетов). Эти средства молодые люди используют на выполнение проектов, связанных с проведением исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

Студенты вуза выиграли большое количество грантов, 9 из них принес Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

Успехи, достижения, награды

Ректор Владимир Шкарин награжден Благодарностью Президента РФ и Почетной грамотой губернатора Волгоградской области. Также он стал лауреатом премии «Лидеры Мнений 2019», которая вручалась в Москве.

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В Волгограде эндохирург впервые провел операцию в экзоскелете. В апреле была представлена новая разработка волгоградских ученых Александра Воробьева и Федора Андрющенко - роботизированный экзоскелет хирургический. Первым испытателем конструкции в деле стала врач - акушер-гинеколог ВОКБ № 1, эндоскопист Виктория Сейкина. Эта версия экзоскелета в разы облегчает работу специалистов во время операций, снимая нагрузку с позвоночника и принимая на себя функцию поддержки рук, одновременно не огранивая их движений.

Фото из архива ВолгГМУ. В.Сейкина, А.Воробьев, Ф.Андрющенко перед операцией.

В день Конституции Российской Федерации губернатор вручил заслуженные награды двум сотрудникам ВолгГМУ и поздравил их с присвоением почетных званий: заслуженного деятеля науки РФ - Ивану Тюренкову, завкафедрой фармакологии и биофармации ФУВ ВолгГМУ, д. м. н., профессору, члену-корреспонденту РАН; заслуженного работника высшей школы РФ - Михаилу Стаценко, проректору по научной работе ВолгГМУ, д. м. н., профессору.

Ирина Казимирова.

О планах и перспективах в новогоднем поздравлении ректора Владимира Шкарина:

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- Подходит к завершению 2019 год - событийный и знаковый для вуза.

Главным испытанием для университета стала государственная аккредитация, которая с успехом была пройдена. С чем еще раз хочется поздравить коллектив нашего университета!

ВолгГМУ вновь вошел в различные рейтинги: в сотне лучших - среди российских вузов, в числе лидеров - среди волгоградских, один из лучших - среди медицинских.

Университету есть чем гордиться: много успехов, побед и достижений у сотрудников и студентов. Получены гранты и премии, проведены различные мероприятия. Вуз приступил к реализации проекта «Бережливое производство». Экзоскелеты, разработанные нашими учеными, получили признание на высоком уровне. В вузе теперь больше заслуженных деятелей науки РФ и заслуженных работников высшей школы РФ. Реализуется система персонифицированного медицинского образования. Открыты в этом году ЦМИТ «Биомедицина» и студенческое коворкинг-пространство LOFT. И это лишь толика наших успехов и достижений!

Впереди 2020 год, год 75-летия Великой Победы и 85-летия Alma Mater. Пройдет масса мероприятий, большая часть из которых будет посвящена этим знаменательным датам. Впереди у нас много планов и проектов.

Уважаемые читатели!

Пусть для вас 2020 год станет продуктивным!

Желаю вам креативных идей и успешной их реализации, идите вперед, любите свою работу! Желаю каждому из вас семейного благополучия, удачи во всех делах, счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!

С наступающим Новым годом!

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