Вкусный Новый год от «Конфеток-Бараночек»

К новогоднему столу народная кулинария «Конфетки-Бараночки» подготовила специальное праздничное меню. Не нужно тратить на кухне время, которое можно провести с семьей или друзьями. Великолепное мясо, салаты, закуски и гарниры, торты и кап-кейки можно заказать в любимой кулинарии, сэкономив силы.

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Предлагаем украсить Праздничный стол салатами «Красное море» с семгой или слоеным салатиком с креветками и перепелиным яйцом. Есть в меню и традиционная для нового года «Сельдь под шубой» и сытный салат из телятины с болгарским перцем.

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Мужчин непременно порадуют домашний студень и галантин из цыпленка.

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А на закуску отлично пойдут витки из баклажан с ореховой начинкой и фаршированные грибочки под сырной корочкой. Придется гостям по вкусу шашлык из семги и фаршированный судак. И, конечно, вне конкуренции у мясоедов будут нежная буженина в ароматных специях, праздничная свинина под сырной шапочкой или свинина-гриль в пикантном кисло-сладком соусе.

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Приготовят для вас шеф-повара «Конфетки-Бараночки» также фаршированную яблоками и черносливами утку, и, конечно, гарниры. Главное продумать меню и заблаговременно сделать заказ. Готовые блюда можно забрать из кулинарии самостоятельно либо воспользоваться доставкой на дом или в офис.

Разумеется, праздничный стол не обойдется без десерта. Специально к праздникам «Конфетки-Бараночки» выпустили новогоднюю линейку тортов, пряников и кап-кейков.

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Торт «Крепкий орешек» с символом года придется по вкусу и взрослым любителям сладкого и, конечно, детворе. Ведь внутри – фисташковый бисквит с ореховым миксом, сливочный крем с вареной сгущенкой, хрустяшка, соленая карамель, чиз-крем с малиной и заварной крем. Угощения хватит на большую компанию.

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Идеальным вариантом для подарка, небольшого семейного праздника или корпоратива станет торт «Снеговик» с фисташковым бисквитом и чиз-кремом с малиной.

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Украшенный малазийскими цветами торт «Искушение», нарядный торт «Снежанна» с бисквитом «Красный бархат» и начинкой из ягод или сочный Шоколадно-апельсиновый торт - выбор в «Конфетки-Бараночки» смогут сделать даже самые искушенные сластены. Порадуют праздничным новогодним дизайном и йогуртовые кап-кейки. На новогодний стол или в подарочный пакет также можно положить нарядный «Новогодний домик» или имбирное печенье в виде симпатичных мышек.

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С «Конфетками-Бараночками» новый год вкуснее!

Телефон call-центра «Конфетки-Бараночки» - +7 (8442) 55-10-50.

Адреса кулинарий:

- Пр-т Ленина 5;

- Ул. Мира 12;

- Ул. Рабоче-Крестьянская 18;

- Пр-т Ленина 93;

- Пр-т Университетский 21;

- Ул. Рокоссовского 52.

Сайт: конфеткибараночки.рф

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