АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе датыпроведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»),с 21.02.2020 с 13.00 (мск) на 30.12.2019 на 13.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 235,5 кв.м, этаж: подвал, кадастровый номер 34:34:020064:6583, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Хользунова, дом 36, строение 2,

Объект 2: ½ доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый номер 34:34:020064:15, общей площадью 617,8 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Хользунова, 36, стр. 2

Начальная цена Лота №1 – 731 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 461 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 1 – 270 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 493 830 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 311 580 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 1 – 182 250 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 49 383 руб.

Шаг аукциона на повышение – 23 777 руб.

Шаг аукциона на понижение – 47 554 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 30декабря 2019г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 26декабря 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26декабря2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске27декабря2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 декабря 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится30декабря 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Реклама