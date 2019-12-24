Роддом № 2: Здесь рождается счастье

Месяц назад в клинический родильный дом № 2 пришел новый главный врач - акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Двужилов. Он рассказал, как будет развиваться один из старейших роддомов Волгограда, который в этом году отметил свое 70-летие.

Роды в лучших традициях

- Будет ли меняться Центральный роддом?

- В родильном доме № 2 прекрасные традиции классического акушерства, классической медицины. До двух тысяч малышей в год появляется в этих стенах. Здесь сменилось не одно поколение прекрасных врачей, замечательный средний персонал. Очень важно сохранить эти традиции. Но мы живем в XXI веке, поэтому будет переоснащение оборудования и, возможно, кадровые вливания. Наша задача - работать по современным принципам акушерства и соответствовать мировым стандартам.

Нам есть чем гордиться. В роддоме № 2 хорошие традиции ведения естественных мягких родов с индивидуальным подходом. Выбор положения, роды с использованием водной среды, минимум лекарств, создание семейной обстановки в родзале, партнерские роды - все это приветствуется и начиналось в Волгограде именно с нашего роддома.

«Мы открыты для всех»

- В структуру роддома входят две женских консультации - Центрального и Дзержинского района. К нам прикреплены и некоторые районы области. Но мы открыты для всех. Женщина может выбирать, где появится на свет ее малыш.

Мы вводим в практику дни открытых дверей. Любая женщина может прийти, узнать все о нашем роддоме, познакомиться с персоналом, посмотреть родзалы и послеродовые палаты. Мы хотим показать, что роддом - это не больница, а место, где рождается счастье. Что здесь работают добрые, открытые, искренние люди, которые всегда придут на помощь. Наша цель - чтобы мамочки рожали здоровых детей и сами оставались при этом здоровыми. А еще мы хотим создать позитивный настрой во время беременности и родов.

Мы активны в соцсетях - у роддома № 2 есть страница в инстаграм. Общаемся, отвечаем на вопросы, даем понять, что роды - это не страшно и есть учреждения и доктора, готовые помочь по максимуму.

Фото: Государственное учреждение здравоохранения «Клинический родильный дом № 2». Профессиональная команда врачей и акушерок.

«Сплав опыта и молодости»

- Как у вас с кадрами?

- У нас много специалистов с высшей квалификацией, опытные доктора и прекрасный средний персонал, есть и заслуженные врачи, и отличники здравоохранения. В роддоме № 2 сбалансированный кадровый состав - сплав опыта и молодости. Мы так составляем график дежурств, что в смене всегда есть доктор с большим опытом. Но если пациентка хочет рожать с конкретным специалистом, возможен выбор врача, ведущего роды.

- К беременности и родам сейчас готовятся заранее…

- Проблема бесплодия достаточно острая. В наших женских консультациях есть специализированный прием. Мы можем помочь таким пациенткам, в сложных случаях направляем в специализированные центры. В Волгограде успешно работают несколько клиник ЭКО, результаты хорошие.

В нашем роддоме прекрасная система подготовки к родам. Занятия с психологами и в бассейне с акушерками, школа матерей, лечебная физкультура. Мы учим не только правильно дышать и расслабляться, но и правильно относиться к родам и материнству, ничего не бояться и знать, что вс е будет хорошо. Результаты хорошие, надеюсь, будут еще лучше.

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ПОЗДРАВЛЯЮ!

- В канун Нового года коллегам желаю здоровья, успехов и личного счастья. Тем, кто уже ждет малыша, желаю удачных родов и относиться к ним как к самому радостному, главному событию в жизни. А тем, кто только собирается забеременеть, пожелаю в этом успехов. Не ограничивайтесь одним разом - нужно же улучшать демографию в стране.

Добро пожаловать!

Виталий ДВУЖИЛОВ.

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