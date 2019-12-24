Маленькие секреты большой компании

Сегодня «ГраСС» отправляет продукцию на экспорт в более чем 60 стран мира, в планах компании – увеличить этот и другие показатели, включая объем продукции, в 2,5-3 раза. Когда в Волжский приезжают молодые предприниматели или опытные компании, уже достигшие высоких результатов, они неизменно интересуются: «Как маленькая компания в городе Волжском смогла выйти на рынок не только России, но и продаваться в 67 странах мира?».

Главный «инструмент» - ЛЮДИ

- Конечно, мы используем множество инструментов для достижения результатов, но самый главный наш инструмент – это Люди, их коммуникации и готовность к изменениям, - говорит Михаил Грачев, генеральный директор ООО «ТД ГраСС». - Последние два года для нашей компании были самыми богатыми на изменения и нововведения. Самым главным толчком было введение философии Agile в управление персоналом и использование такого инструмента, как Scrum.

Всего через две недели после посещения руководства Офиса Сбербанк Agile сотрудники зарядились той энергетикой и легкостью, которую дает данная философия. Это неудивительно: Agile в переводе – «гибкость». Ведь каждый сотрудник GRASS должен быть гибким в принятии решений, всегда готовым или поменять вектор направления, если того требует не только рынок, но и мир. У философии Agile есть целый манифест из 11 пунктов, но руководство компании определило для себя четыре основных. Среди них – «Люди и взаимоотношения важнее процессов и инструментов!», «Рабочий продукт важнее исчерпывающей документации!», «Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта!» и «Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану!». И этот инструмент сработал! Благодаря переходу «на новые рельсы» скорость закрытия проектов выросла вдвое, а проблемы с коммуникациями между подразделениями снизились в 4 раза. Корпоративный дух и позитивный настрой, уверены в руководстве компании, зашкаливает на самой высокой отметке, а люди счастливы от результатов.

- Agile очень помог нам в осуществлении миссии компании – создавать среду, в которой люди счастливы, занимаются любимым делом и делятся своими эмоциями, через проекты, продукты и сервисы, - подытоживает Михаил Грачев.

«Мы рады каждому»

В GRASS создана комфортная, дружелюбная атмосфера. Это очень важно, ведь большую часть времени мы проводим на работе. Понимая это, руководство компании задумалось над мотивацией сотрудников и повышением лояльности: люди должны идти на работу с таким же чувством тепла, уюта и заботы, которые они ощущают в своей семье. Ведь коллектив – это «золотой запас» и главный ресурс, обеспечивающий высокий результат. Среди главных «мотиваторов» - постоянное обучением сотрудников GRASS, зарубежные командировки, корпоративы, подарки на дни рождения, забота о здоровье сотрудников в виде полиса ДМС, материальная помощь в трудных жизненных ситуациях и многое другое.

Чтобы подпитывать интерес постоянно, три года назад в компании был реализован проект GRASSFAMILY по «созданию среды счастливых людей».

Одна из таких «фишек» - Welcome Pack. Попадая в семью GRASS, новый сотрудник получает не только задачи на испытательный срок, но и подарок - красивую коробку, наполненную брендированной продукцией, с инструкцией о жизни в компании и напутственными словами от генерального директора. И это не только возможность продемонстрировать внимание и заботу о новом сотруднике, но и способ предоставить новичку информацию, необходимую для работы. Получается «два в одном»: совмещение приятного с полезным.

Собственная валюта

Деньги любят все, но не всегда именно они могут удержать на работе. Думая над тем, как еще заинтересовать сотрудников, в компании в рамках мероприятий, направленных на нематериальную мотивацию сотрудников, придумали собственную валюту – GRASSCOIN.

Каждый работающий в компании может зарабатывать «фишки» за успех, достижение или что-то знаменательное.

ООО «ТД ГраСС».

Это может быть день рождения, проведение мастер-класса, выпуск нового продукта, прохождение испытательного срока и не только. Обменять собственную валюту можно в соответствии с прайс-листом. Возможностей немало, от брендированных настенных часов до сертификата на обучение. А еще члены команды могут дарить друг другу GRASSCOIN за помощь в работе или реализации проекта. Правда, круто? Основной плюс такой валюты - своевременность. Ведь как правило, премия за достижения на работе выдается лишь в конце месяца, а ведь любому человеку необходимо получить сразу получить одобрение и похвалу. Так что это инструмент и для повышения мотивации, и для новых побед и свершений!

Квест для креатива

Каждому человеку, помимо работы, требуется передых, «глоток воздуха». И это тоже учтено в компании «ГраСС». В связи с введением философии Agile и Scrum в компании образовалось много проектных команд, в которые входят сотрудники разного профиля. Чтобы рабочая атмосфера не позволяла создавать напряженные отношения внутри команды, специальные Scrum-мастера в напряженные периоды времени придумывают встряску для команды.

ООО «ТД ГраСС».

Это могут быть и различного рода командообразования, и корпоративные праздники. GRASS отправляет ребят на квесты, тренинги по веревочному курсу, лазертаг или даже дегустацию вина! Практика уже показала: именно после таких мероприятий и рождаются все самые гениальные идеи.

ООО «ТД ГраСС».

Ну а чествование лучших из лучших – дело само собой разумеющееся! Ежегодно в декабре проводится награждение наших самых главных героев компании. Генеральный директор благодарит каждого лично, как полагается: с почетной грамотой, подарком и денежной премией.

ООО «ТД ГраСС».

Также (да-да, это правда!) слова благодарности от генерального директора Михаила Грачева получают родители лучших сотрудников - за воспитание ребенка. Примечательно, что такие письма отправляют в канун новогодних праздников – неудивительно, что в начале нового года начинается «обратная связь».

ООО «ТД ГраСС».

Как вам, например, такой рассказ члена команды: «Ребята, спасибо! Вы растрогали до слез моего родного отца: он никогда раньше не плакал. И я давно от него не слышала того, что он мною гордится»…

Экскурсия для… родственников!

Сегодня в компании GRASS работает более 800 сотрудников. Они гордятся тем, что работают здесь. Причин множество: крутой и комфортный офис, чистое производство, классное оборудование, столовая, в которой вкусно кормят, а главное - возможность зарабатывать и развиваться. Подобно тому как мы порой хотим продемонстрировать своим близким новый автомобиль, члены команды GRASS имеют возможность пригласить своих близких на мероприятие «Экскурсия для родственников», которое проходит ежеквартально. Во время экскурсии можно покатать своего ребенка на погрузчике, показать родителям лабораторию, где создаются продукты GRASS или даже угостить близких знаменитой пиццей GRASS! Дети с восторгом замешивают в колбочках мыло и с интересом смотрят на процесс создания губки для мытья - получается своего рода профориентация для детворы.

ООО «ТД ГраСС».

- В будущем мы планируем расширять перечень таких мероприятий, - делится планами Михаил Грачев. - В ближайшее время мы отправим детей в Детский сад GRASS. Это позволит молодым мамам выходить на работу, не переживая за малыша, и забирать ребенка в удобное для себя время - после окончания рабочего дня.

Не верите? Тогда приходите на экскурсию! Все очень просто: записаться можно через инстаграмм канал @grass.job, написав в Директе «Хочу на экскурсию!».

ООО «ТД ГраСС».

И если Вы дочитали эту статью до конца, то поздравляю – Вы счастливчик! Твоя скидка по промокоду КОМСОМОЛ500 ждет тебя на grass.su

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