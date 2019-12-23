Volkswagen Tiguan Winter Edition, как я полюбил зиму

А вот зимнюю дорогу любят далеко не все. Даже опытные водители с наступлением морозов стараются лишний раз воздержаться от поездки, мотивируя это непредсказуемыми погодными условиями, обледенениями, сложностями в управлении, непредсказуемостью автомобиля и просто нелюбовью к холоду. И как выяснилось, совершенно зря.

Зима – вовсе не повод сидеть дома и отказывать себе в поездках и путешествиях. Особенно если есть автомобиль, специально созданный для этого времени года и способный впечатлить самых рьяных скептиков зимнего вождения.

Volkswagen Tiguan Winter Edition - не просто красавец, с привлекающим к себе внимание дизайном. Это автомобиль обладающий набором опций, с которыми зимнее вождение гораздо комфортнее, приятнее и безопаснее. Конструкторы предусмотрели буквально каждую мелочь, чтобы минимизировать влияние даже самых неблагоприятных погодных и дорожных условий.

Высокий клиренс, внедорожное исполнение, удобные габариты, органично сочетающие в себе просторный салон и внешнюю аккуратность длинны и ширины по - прежнему остаются теми достоинствами, за что так любят и ценят Volkswagen Tiguan.

Зимнюю версию Tiguan 2019 действительно стоит купить. Цена на обновленную спецверсию от 1 459 000.[1] При этом базовая комплектация Tiguan Winter Edition может похвастаться 17-дюймовыми легкосплавными дисками, аккумулятором и генератором повышенной мощности, электрозеркалами заднего вида с регулировкой, обогревом и автоматическим складыванием, а также датчиком дождя, включающим дворники без участия водителя. Кроме того, Tiguan Winter Edition комплектуется лобовым стеклом со встроенными электрическими нитями, обеспечивающими быстрое оттаивание. Водителю не придется мерзнуть на улице, очищая стекло от наледи. Еще одна необходимая зимняя опция – электрообогрев форсунок стеклоомывателя. Чистое стекло и отличный обзор будут даже при резких колебаниях температур, когда сильный мороз сменяется слякотью. Приятным бонусом станут омыватели фар, избавляющие от необходимости останавливаться и протирать фары вручную.

В салоне зимней версии Tiguan также предусмотрено много теплых решений. Как известно, управлять автомобилем в массивной верхней одежде, шапке и перчатках не очень удобно. Аргумент в пользу того, чтобы купить Winter Edition - в этом автомобиле практически сразу после запуска двигателя можно находиться в свитере: климат контроль Air Care Climatronic[2], ступенчатая регулировка степени подогрева передних сидений и электрический обогрев руля не дадут растерять домашнее тепло, и позволят сразу с комфортом отправиться в путь.

Фото: Волга-Раст.

Надежный помощник в дороге

Снег, туман и другие капризы погоды, снижающие видимость, не помеха комфортному управлению с зимней версией Tiguan Winter Edition. В комплектацию автомобиля включены рефлекторные фары ближнего и дальнего света на светодиодах. Предусмотрены дневные ходовые огни, которые включаются отдельно от основных фар.

Volkswagen Tiguan поддерживает своего владельца на протяжении всей поездки, помогая преодолевать дорожные препятствия и предпринимая опережающие действия в сложных ситуациях. Так, умная система Park Pilo[3] с датчиками сближения спереди и сзади позволит безопасно припарковаться или совершить маневр даже в ограниченно пространстве, а благодаря встроенной в систему функции Brake Assist[4], автомобиль автоматически начнет торможение при опасном расстоянии до другой машины или какого-либо объекта. Что особенно приятно: все эти опции уже включены в базовое оснащение зимней версии Volkswagen Tiguan Winter Edition.

Система безопасности Tiguan представлена электронной системой стабилизации (ESP)[5], антиблокировочная система (ABS)[6] с функцией антипробуксовочной системы (ASR)[7], а также электронной блокировкой дифференциала (EDL) [8] для полноприводной версии.

Зимние подъемы и спуски также не доставляют трудностей обладателям Tiguan Winter Edition. Модель с адаптивным полным приводом 4Motion[9] позволяет выбирать тип дорожного профиля и комплектуется специальным ассистентом контроля и помощи при движении с возвышенностей.

Фото: Волга-Раст.

Комплектации и цены

Tiguan Winter Edition можно купить в нескольких вариантах: переднеприводном, оснащенном 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и 125-сильным двигателем, и полноприводном или переднеприводном с 6-ти ступенчатой обычной АКПП или 4Motion [10], и двигателем, мощностью 150 лошадиных сил.

На покупку Volkswagen Tiguan Winter Edition до 31 декабря 2019 г. действуют специальные выгодные условия приобретения.

Подобрать необходимый вариант дизайна и комплектации можно в конфигураторе на сайте https://vw.volga-rast.ru.

Записаться на тест-драйв, лично оценить все преимущества и уточнить необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

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[1] Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition (Винтер Эдишн) 125 л.с. TSI 2WD при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый до 31.12.2019. Предложение не является публичной офертой

[2] Эа кеа климатроник

[3] Парк пилот

[4] Брэйк ассист

[5] ЕСП

[6] АБС

[7] АСР

[8] ЕДЛ

[9] Фомоушн

[10] Фомоушн