2019-12-23T11:55:54+03:00
Экономика

ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса

Банк ВТБ презентовал универсальную корпоративную карту с возможностью индивидуальной настройки функционала под нужды каждого клиента. Также преимуществом карты является наличие услуг самоинкассации и автопополнения баланса с расчетного счета
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В основе универсальной карты лежит идея «конструктора», когда клиент самостоятельно определяет необходимый перечень доступных по карте операций для каждого пользователя. Пользователям карты доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка («Самоинкассация»), установление индивидуальных расходных лимитов по каждой карте на все виды операций, безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств.

Карта категории Business выпускается в российских рублях на базе платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide сроком действия до 3 лет. К одному карточному счету можно привязать неограниченное количество карт.

Заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Елена Зулина отметила: «Наша цель – повышение качества и удобства услуг, предоставляемых корпоративным клиентам. При создании нового продукта мы обратились к потенциальным пользователям и изучили их потребности. Универсальная карта учитывает пожелания клиентов по гибкости набора опций. Клиент может выбрать то, что ему необходимо, и исключить опции, которые не должны быть доступны его сотруднику – держателю карты».

Справка:

Корпоративная карта – удобное и безопасное платежное средство для оплаты представительских, хозяйственных или командировочных расходов. Универсальные корпоративные карты – подвид корпоративных карт с возможностью самостоятельной настройки перечня доступных операций.

Список офисов, в которых можно заказать выпуск новой универсальной корпоративной карты, и подробная информация о новом продукте приведены на сайте банка ВТБ: https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/raschety/kartochnye-resheniya/korporativnye-karty/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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