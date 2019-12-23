Владимир Русаев: ипотека стала проще и доступнее

Владимир, в этом году ЦБ РФ планомерно снижал ключевую ставку. Это положительно сказалось на рынке ипотеки в регионе. Как банк отреагировал на данные изменения?

Ипотека является социально значимым продуктом для нашего банка. Поэтому в течение текущего года мы не раз снижали ставки по продукту, улучшая при этом условия по программам. Сегодня займ в ВТБ можно оформить от 8,4% годовых, а рефинансировать жилищный кредит – от 8,8%.

Наши эксперты разработали для потребителей широкую линейку программ, с помощью которых можно подобрать комфортные варианты обслуживания кредита даже для самого притязательного заемщика. Для тех клиентов, кто хочет получить новое жилье максимально оперативно, мы предлагаем оформить программу «Победа над формальностями». В рамках нее можно рефинансировать существующую ипотеку с минимальным количеством документов. Для принятия заявки нужен только паспорт и СНИЛС.

Семьи с двумя и более детьми могут получить ипотеку в рамках государственной программы под 5%на весь срок выплаты. Главное ее условие - младшие дети должны быть рождены после 1 января 2018 года. Если клиент уже имеет жилищный займ, и подходит по условиям, можно провести рефинансирование действующих программ сторонних банков под 5%.

Привлекательные ставки по программам ипотечного кредитования, безусловно, важны для заемщиков. Однако для многих потребителей серьезную роль играет уровень сервиса предоставляемого банком. Так ли это?

Я с вами согласен. Потребности современных клиентов изменились. Волгоградцы стали более требовательны к банковским продуктам. Жители региона не только стремятся оформить выгодную ипотеку, многие из них при покупке недвижимости рассчитывают получить целый комплекс услуг. Учитывая данный факт, а также необходимость ежедневной трансформации в меняющихся реалиях рынка ВТБ анонсировал цифровую платформу «Жилищная экосистема». В настоящее время командой проекта уже разработаны концепции ключевых продуктов: витрина объектов недвижимости и их поиск, страхование жилых помещений и участников сделки, создание дизайн-проектов для приобретаемых квартир. В декабре запущена бета-версия жилищной экосистемы. Новый сервис позволит не только выбрать и приобрести будущее жилье, но также застраховать его, сделать ремонт и многое другое. И это лишь первые шаги в рамках обновленной стратегии ВТБ, предполагающей не только клиентоцентричный подход, но и активное построение передовых технологических решений на базе digital- платформ.

Вы рассказали о будущих проектах. Но все же читателям интересно, какие процессы уже доступны в дистанционных каналов?

Мы активно развиваем собственные сервисы цифровой ипотеки для того, чтобы клиент мог оперативно решать все возникающие у него вопросы при получении и обслуживании жилищного кредита. Для любого современного человека время – самый ценный ресурс. Поэтому уже сейчас в ВТБ можно подать заявку на ипотеку на сайте банка и воспользоваться электронной регистрацией сделки, которая сокращает срок оформления документов в Росреестре до двух-трех рабочих дней. Также мы первыми на рынке перешли с бумажных отчетов оценки квартир на электронные, внедрив технологию во всех розничных офисах страны.

Отражаются ли эти масштабные нововведения на результатах вашей текущей работы?

Повышение доступности ипотеки за счет упрощения процесса оформления жилищного кредита, безусловно, позитивно отразилось и на наших показателях в регионе. С января по ноябрь текущего года кредитами на покупку недвижимости в банке ВТБ воспользовались свыше 3,2 тысяч жителей региона на общую сумму 5,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 15%. Ипотечный портфель банка увеличился на 22% и на 1 ноября составил 13 млрд рублей. Это позволило ВТБ занять в регионе более четверти рынка.

Какое жилье чаще всего приобретают жители региона. Бытует мнение, что волгоградцы предпочитают «старый фонд»?

В нашем регионе около 75% заявок поступает на объекты вторичного рынка. Объясняется это в большей степени нежеланием заемщиков тратить время на ожидание ввода дома в эксплуатацию. И к ремонту готовы далеко не все. К тому же разница в стоимости объектов жилья на первичном и вторичном рынке практически нивелировалось. Проанализировав ситуацию, мы стали более активно работать не только с застройщиками области, но и представителями риэлторских компаний. В конце октября в Волгограде ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Волгоградская Региональная Гильдии Риэлторов». Наше взаимодействие подразумевает проведение совместных круглых столов, семинаров, рабочих встреч и других мероприятий. Кроме того, мы планируем создание и реализацию в СМИ специальных акций, способствующих повышению правовой и экономической грамотности жителей области в вопросах недвижимости

Ну и последний вопрос. Стоит ли потребителям брать ипотеку в канун праздников, или же лучше дождаться 2020 года?

Приобретение нового жилья всегда радостное событие. Однако конец года – самое время воспользоваться специальными совместными акциями финансовых организаций и застройщиков региона. Наши партнерские взаимоотношения с девелоперами региона позволяют ВТБ корректировать ценовые параметры кредита в пользу заемщика на 1,5-2 п.п. Думаю, это станет приятным бонусом к Новому году для любого волгоградца.