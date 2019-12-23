В Волжском уволилась учитель, заклеившая детям рот скотчем

Скандал в школе-гимназии №37 города Волжского Волгоградской области разгорелся в прошлую пятницу. Накануне на уроке во втором классе учитель заклеила рты детям скотчем, чтобы успокоить расшалившихся ребят. История просочилась в соцсети и в СМИ. В школе тут же начали служебную проверку. А учитель сразу уволилась из школы, написав заявление по собственному желанию.

Учитель начальных классов пришла в школу только в этом году. У нее был солидный педагогический опыт, но класс попался тяжелый. По словам родителей, несколько детей постоянно мешали заниматься остальным, на них жаловались и другие дети, и родители. Когда в конце занятий, на пятом уроке, ребята расшумелись, учитель в шутку пригрозила одному из школьников заклеить рот скотчем. Тот не угомонился и педагог скотчем все же воспользовалась. Остальные дети восприняли это как игру, еще несколько второклашек специально начали кривляться, чтобы и им заклеили рот.

- Все было в шуточной форме, никто не плакал! – утверждают родители учеников в соцсетях. - Класс у нас тяжелый, есть дети совершенно неуправляемые и их родители ничего не предпринимают.

Педагога родители защищают, хотя и не оправдывают скотч в виде воспитательной меры. Ведь всего за полтора года второклашки уже второй раз остались без учителя. Но точку в этой истории ставить еще рано.

- В школе продолжается служебная проверка. Итоговый отчет должен прийти в ближайшие дни. Педагоги и психологи продолжают работать с детьми и родителями. Учителя на замену в класс нашли, занятия продолжаются, - рассказали «КП» в управлении образования города Волжского.

Напомним, недавно подобный скандал произошел в Татарстане, в городе Альметьевске. После учитель уволилась. Год назад отличилась учительница из Петербурга, которая заклеивала детям рты скотчем, чтобы «не болтали».

Кстати, и в самой школе №37 это уже не первый скандал. Год назад директора уволили, как посчитали педагоги - из-за результатов на выборах. Отстаивали ее и коллеги, и родители учеников.