2019-12-20T14:17:07+03:00
Происшествия

Под Воронежем сгорел микроавтобус, в котором погибла в ДТП семья врачей Соловьевых

Автомобиль проходил вещдоком по уголовному делу по факту смертельного ДТП, к котором погибли четыре жителя Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В аварии погибли пять человек. Фото: ГУ МВД по Воронежской областиВ аварии погибли пять человек. Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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Страшное ДТП, которое случилось 10 декабря на московской трассе в Воронежской области, унесло жизни четырех человек. В аварии погибли известные и уважаемые волгоградцы – целая семья врачей. Основателя клиники «Движения» Олега Соловьева, его жену Елену Соловьеву, дочь Ирину и ее супруга Влада Пылаева похоронили в Волгограде. А спустя девять дней на штрафстоянке в Борисоглебске сгорел микроавтобус Peugeot Boxer, в котором ехала в Москву семья Соловьевых в тот трагический день. Он проходил вещественным доказательством по уголовному делу, которое возбудили по факту массовой смертельной аварии.

Они были счастливы и погибли в одни день. Фото: соцсети

Они были счастливы и погибли в одни день. Фото: соцсети

- Микроавтобус Peugeot Boxer, попавший в аварию, и еще четыре находившихся рядом автомобиля сгорели предыдущей ночью. Сообщение о пожаре поступило в 4.39 утра по московскому времени. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Работают эксперты, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» представитель ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов.

Во время ДТП передняя часть микроавтобуса, на котором ехала семья Соловьевых, превратилась в груду железа. Аккумулятор вытолкнуло в салон. Не исключено, что именно он мог стать причиной пожара. В любом случае следствие лишилось одного из вещественных доказательств.

- Произошло самовозгорание автомобиля. В настоящий момент следствием собрано достаточно доказательств по делу, так что на ход следствия это происшествие не повлияет. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России по Воронежской области.

В жуткой аварии на воронежской трассе погибла семья из Волгограда.

Напомним, 9 декабря Олег Соловьев отметил свой 60-летний юбилей. Вместе с семьей он собрался в небольшой отпуск. До Москвы решили доехать на микроавтобусе. Но до места назначения так и не добрались. Был сильный туман. У села Ульяновка в Воронежской области водитель микроавтобуса пошел на обгон и врезался в фуру. От сильного удара Peugeot Boxer отбросило назад, на отечественную легковушку. По данным полиции, за рулем в момент аварии находился сам Олег Соловьев.

Проводить погибших пришли сотни волгоградцев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проводить погибших пришли сотни волгоградцев.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из тех, кто был в микроавтобусе, выжил в аварии лишь младший Соловьев – Алексей. Из Воронежской области его перевезли на карете скорой помощи в 25-ю больницу Волгограда. Он тоже пришел проводить родных в последний путь - с побитым лицом и рукой на перевязи. В больницу попали также водитель и два пассажира из отечественной легковушки.

Под Воронежем погиб основатель волгоградской клиники Олег Соловьев. 9 декабря он отметит свое 60-летие.2019.11.21 Клиника Движение teaser

ИСТОЧНИК KP.RU

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