ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса

Она позволит предпринимателям в режиме онлайн подключать необходимые услуги для автоматизации своей деятельности.

Новый ресурс предлагает клиентам решения по ведению бухгалтерского учета и сдаче налогов от «1С», круглосуточную юридическую поддержку бизнеса от «Европейской юридической службы», пакет услуг по выводу бизнеса в онлайн от «РУ-Центра». Кроме того, предпринимателям доступен поиск фрилансеров для решения разовых задач бизнеса от Freelance.ru, услуга по управлению торговлей от «Моего дела», а также экспресс-сервисы по проверке контрагентов компании «СКБ Контур» и проверки и регистрации товарных знаков от «Онлайн патента».

Пользователи платформы могут моментально оплатить со счета в ВТБ или другого банка нужную услугу и сразу же начать ей пользоваться. Данный функционал обеспечен сервисом бизнес-расчетов компании Seeneco. Часть из представленных услуг можно также подключить с использованием промо-кодов, дающих право на бесплатное использование или значительную скидку при покупке. Интегрированный модуль предиктивной аналитики на основе предпочтений пользователей вырабатывает рекомендации по выбору будущих услуг.

В новостном блоке пользователи могут проверить налоговый календарь, получить информацию об изменениях законодательства, регулирующего деятельность юридических лиц, следить за актуальной новостной лентой о банковском рынке. В функционале сервиса реализована возможность делиться информацией, размещенной на платформе, в социальных сетях.