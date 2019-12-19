Сотрудники Гремячинского ГОКа вошли в число лучших профессионалов Волгоградской области

Лаборант химического анализа компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Ирина Холоденина вошла в число победителей областного конкурса «Лучший по профессии». Состязание профессионалов состоялось в декабре на базе Волгоградского политехнического колледжа им. Вернадского.

В 2019 году ежегодный Волгоградский областной конкурс «Лучший по профессии» прошел в 13-й раз - счастливый для представителей компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». Лаборант химического анализа 4 разряда Службы контроля качества Ирина Холоденина заняла 3 призовое место в номинации «Лучший лаборант химического анализа». Лаборант химического анализа Екатерина Манвалер показала очень высокие результаты и получила почётную грамоту.

Дипломы и сертификаты денежного вознаграждения победителям конкурса вручил заместитель губернатора Волгоградской области-председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков на торжественной церемонии награждения в актовом зале Волгоградского Дворца профсоюзов.

Руководители и сотрудники компании поздравили коллег с победой, пожелали им дальнейших профессиональных достижений, как индивидуальных, так и в составе коллектива Службы контроля качества – важного структурного подразделения «ЕвроХим-ВолгаКалия», которое обеспечивает оперативный и качественный отбор проб, аналитический и технический контроль процесса производства Гремячинского ГОКа.