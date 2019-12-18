ООО «РИЦ»: «Пусть наступающий 2020-й год будет безопасным!»

Совсем немного времени осталось до наступления нового года. У каждого из вас есть мечты. Они касаются здоровья, успехов, достижений, благополучия и побед. Конечно, и у сотрудников нашего дружного коллектива ООО «Региональный Инженерный Центр» есть заветные желания. Но есть у нас и высокая цель, к которой мы стремимся: безопасность жителей Волгоградской области. Наш Центр остается единственной в регионе организацией, которая специализируется на очистке территорий от взрывоопасных предметов. А еще Центр имеет статус профессионального аварийно-спасательного формирования, ведет комплексное сопровождение организаций в области промышленной, экологической безопасности, ГО и ЧС, обучает специалистов.

В прошедшем году Центром проверены и очищены от взрывоопасных предметов такие важные объекты строительства на территории нашего региона, как «Строительство обхода Волгограда. I этап», «Реконструкция Детской железной дороги в г. Волгограде», «Комплексная реконструкция станции им. Максима Горького Приволжской железной дороги», «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 «Каспий», «Берегоукрепление правого берега реки Волги в г. Волгограде» и др. В ходе этих работ только за последний год обнаружено и обезврежено более 200 боеприпасов различного типа и калибра, в том числе 8 фугасных и противотанковых авиационных бомб. А всего, за время существования Центра, нашими специалистами найдено более 4000 взрывоопасных предметов времен не только Великой Отечественной, но и Гражданской войны.

Главное значение проводимой специалистами «РИЦ» кропотливой работы – безопасность. От того, насколько четко и слаженно они выполняют свою работу, зависит сохранность человеческих жизней, защита имущества. Поэтому сотрудники ООО «РИЦ» относятся к своей работе с максимальной ответственностью и делают ее с удовольствием.

От души желаем вам, дорогие волгоградцы, крепкого здоровья и большого счастья в наступающем Новом году! Мы всегда готовы работать на благо вашей безопасности!

С уважением, генеральный директор ООО «Региональный Инженерный Центр» Владимир Богачев.

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