Предприниматели «топят» за мазут

Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Кабинету министров исключить мазут из списка подакцизных товаров - с апреля 2020 года все тёмные нефтепродукты, включая мазут, будут признаваться подакцизными, чтобы препятствовать распространению суррогатов под видом мазута.

Этот вопрос рассмотрели участники заседания комитета по экологии и комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП, которое провёл председатель комиссии, владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко.

Введение акциза на мазут, по мнению промышленников, может привести к увеличению нагрузки на предприятия, использующие мазут в качестве основного безальтернативного вида топлива в технологических процессах, что, в конечном счёте, приведёт к увеличению себестоимости производимой ими продукции и, следовательно, ее стоимости для потребителей.

«В ряде северных регионов данный вид топлива не имеет альтернативы ввиду отсутствия газификации тех мест, где расположены производственные комплексы. Это ставит предприятия в безвыходное положение и, в конечном счёте, может привести к серьёзным убыткам при производстве», — отметил первый зампредседателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев

По мнению гендиректора «ЕвроХима», исключение мазута из подакцизного перечня позволит отечественным предприятиям, в том числе горнопромышленным, оставаться конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.

Компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко известна как лидер отечественной и мировой агрохимических отраслей. Сейчас компания готовится запустить новое производство, строительство которого завершает в Котельниковском районе Волгоградской области дочернее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий».