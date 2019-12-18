Наименование «Качинское» ветераны училища предлагают присвоить другому авиационному вузу

Вопрос о возрождении расформированного 20 лет назад легендарного Качинского училища в Волгограде задали президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции в прошлом году. Тогда глава государства ответил, что «министерство обороны Российской Федерации ведет подготовку кадров в зависимости от потребности в этих самых кадрах. Поэтому нужно посмотреть, что можно с этим делать. Чтобы не только память, но и оставшиеся традиции не были утрачены». Обычно реакция властей на такие вопросы следует незамедлительно. Но Качинского училища по-прежнему нет ни в Волгограде, ни в другом городе. А ветераны-качинцы считают, что можно было бы присвоить имя Качинское уже существующему летному училищу, например, в Краснодаре.

- За прошедший год много сделано для возрождения памяти о Качинском училище. При непосредственном участии и помощи губернатора Андрея Бочарова в парке Героев летчиков установили списанный истребитель Су-27, сам парк продолжают благоустраивать. А с возрождением Качи пока никак, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» член правления «Союза Качинцев», председатель правления общественной организации «Офицеры Волгограда» Олег Бацула.

По мнению ветеранов, с государственной точки зрения нет смысла открывать в Волгограде Качинское высшее военное летное училище. Потребности в этом нет. А вот создание какого-то кадетского корпуса для патриотического воспитания подрастающего поколения на месте Качинского училища было бы возможно. Территория и традиции позволяют.

- Поэтому бьемся везде, стучимся, говорим о возрождении училища. Нужно сохранить имя «Качинское», потому что это народное училище, созданное на пожертвования, и имя это не привязано ни к какому городу. В разные годы училище находилось в разных городах при этом сохраняя название. Приставку Качинское могло бы получить Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова. Нам уже даже говорили, что уже все решено, но потом отменили, - отмечает Олег Бацула.

В 2020 году Качинскому училищу исполнится 110 лет. Столетний юбилей Качи в Волгограде отметили с размахом, с высшим пилотажем и большим слетом выпускников.

- Хотелось бы повторить, - признаются ветераны. - Уже решили, что праздновать будем в день города. По крайней мере, задавали вопрос первым лицам города и области и отрицательного ответа не услышали.Сейчас создается оргкомитет. Будем решать, как мы хотим провести этот юбилей.