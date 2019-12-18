2019-12-18T16:46:39+03:00
Общество

Наименование «Качинское» ветераны училища предлагают присвоить другому авиационному вузу

Вопрос из Волгограда о возрождении легендарного училища задали на пресс-конференции президенту Владимиру Путину в 2018 году
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Качинского ВВАУЛ нет более 20 лет, но оно живет для его выпускников. Фото: Олег БацулаКачинского ВВАУЛ нет более 20 лет, но оно живет для его выпускников. Фото: Олег Бацула
Изменить размер текста:

Вопрос о возрождении расформированного 20 лет назад легендарного Качинского училища в Волгограде задали президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции в прошлом году. Тогда глава государства ответил, что «министерство обороны Российской Федерации ведет подготовку кадров в зависимости от потребности в этих самых кадрах. Поэтому нужно посмотреть, что можно с этим делать. Чтобы не только память, но и оставшиеся традиции не были утрачены». Обычно реакция властей на такие вопросы следует незамедлительно. Но Качинского училища по-прежнему нет ни в Волгограде, ни в другом городе. А ветераны-качинцы считают, что можно было бы присвоить имя Качинское уже существующему летному училищу, например, в Краснодаре.

- За прошедший год много сделано для возрождения памяти о Качинском училище. При непосредственном участии и помощи губернатора Андрея Бочарова в парке Героев летчиков установили списанный истребитель Су-27, сам парк продолжают благоустраивать. А с возрождением Качи пока никак, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» член правления «Союза Качинцев», председатель правления общественной организации «Офицеры Волгограда» Олег Бацула.

По мнению ветеранов, с государственной точки зрения нет смысла открывать в Волгограде Качинское высшее военное летное училище. Потребности в этом нет. А вот создание какого-то кадетского корпуса для патриотического воспитания подрастающего поколения на месте Качинского училища было бы возможно. Территория и традиции позволяют.

- Поэтому бьемся везде, стучимся, говорим о возрождении училища. Нужно сохранить имя «Качинское», потому что это народное училище, созданное на пожертвования, и имя это не привязано ни к какому городу. В разные годы училище находилось в разных городах при этом сохраняя название. Приставку Качинское могло бы получить Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова. Нам уже даже говорили, что уже все решено, но потом отменили, - отмечает Олег Бацула.

В 2020 году Качинскому училищу исполнится 110 лет. Столетний юбилей Качи в Волгограде отметили с размахом, с высшим пилотажем и большим слетом выпускников.

- Хотелось бы повторить, - признаются ветераны. - Уже решили, что праздновать будем в день города. По крайней мере, задавали вопрос первым лицам города и области и отрицательного ответа не услышали.Сейчас создается оргкомитет. Будем решать, как мы хотим провести этот юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мангалы и беседки: 35 тысяч волгоградцев отдохнули в Волго-Ахтубинской пойме
В Волгоградской области работает почти триста турагентств
На карантин по гриппу закрыли классы в 13 школах Волгограда
Волгоградцу за аферы с ОСАГО грозит десять лет колонии
В Астраханской области 31 декабря также объявили выходным днем
Мэрия Волгограда: жители Нижних Баррикад уже со водой и теплом
Волгоградцы стали меньше жаловаться на вывоз мусора
Экс-глава волгоградского Росприроднадзора, судившийся с учительницей, возглавил астраханскую администрацию
В Волгограде инспектора Росрыболовства за взятку отправили в колонию на три года
Волгоградцы, перенесшие инфаркт или инсульт, будут получать лекарства в больницах бесплатно
В Волгограде ростовчанину за сбыт наркотиков грозит пожизненное заключение
На севере Волгограда восстанавливают обратную систему подачи горячей воды
Все больше волгоградцев получают субсидии на оплату ЖКХ
В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем
В Волгограде вспыхнул пожар на заводе «Баррикады»
В 2020-м в Волгоградской области отремонтируют 230 километров дорог
К Пасхе на главный купол собора Александра Невского установят крест
В Волгограде астраханец спровоцировал тройное ДТП
«Проклятый» перекресток: в Волгограде на Комсомольской иномарка протаранила маршрутку
В поселке под Волгоградом сгорело 180 тонн сена
В Астрахани под лед провалились трое подростков
Полиция Волгограда ищет воров, обокравших пенсионерку
В Астрахани техник Газпрома украла 800 тысяч рублей
На АПК Волгоградской области в 2020-м дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей