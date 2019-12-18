Облил бензином и подпалил: волгоградца, пытавшегося сжечь бывшую жену и ребенка, отправили в колонию

Не секрет, что большинство преступлений происходит по пьяни. Вот и эта жуткая история произошла после застолья - в Среднеахтубинском районе Волгоградской области нетрезвый мужчина чуть не сжег свою бывшую жену и ребенка.

Произошло это 23 июня этого года. В гости к бывшему супругу пришла женщина с их ребенком и со своей подругой. Чтобы скрасить разговоры, выпивали. В какой-то момент женщины поняли - хватит, пора уходить. Но мужчина преградил им путь.

Вспыхнула ссора. Не желая, чтобы женщины уходили, волгоградец закрыл дверь и схватился за нож. Он стал угрожать перерезать горло подруге жены и в подтверждение стал размахивать перед ней ножом. Женщина попыталась выхватить оружие и схватилась за лезвие, в борьбе мужчина порезал ей пальцы и она, истекая кровью, убежала за помощью к соседям. А экс-супруга с ребенком остались с буйным волгоградцем.

Не выпуская гостей из дома, мужчина схватил пятилитровую бутылку с бензином и плеснул на женщину. Затем взял спичку и поджег.

- Женщина выжила благодаря тому, что смогла сбросить с себя полыхающую одежду и добежать до соседского дома, где ей вызвали «скорую». Но она получила 50% ожогов тела ІІ и ІІІ степени, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Пострадала и 6-летняя девочка - дочь буйного папаши, которая все это время находилась рядом с родителями. У нее медики диагностировали незначительные термические ожоги.

В суде мужчина уверял, что не хотел убивать бывшую жену и ее подругу, но судьи были непреклонны и приговорили его к 8,6 годам колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - уточняют в суде Среднеахтубинского района.