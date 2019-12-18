Жертва аферистов: волгоградка перечислила американским «брокерам» три миллиона рублей

Уже хочется кричать, а не говорить: «Волгоградцы, что ж вы такие доверчивые?!». Вереницей в полицию идут те, кто пострадал от рук аферистов по собственной доверчивости. Причем в числе жертв не только пенсионеры, и молодые грамотные люди. Только за минувшие сутки 37-летняя медсестра из Краснооктябрьского района перевела мошенникам 107 тысяч рублей, а 31-летний житель Советского района – 148 тысяч, 30-летний житель Урюпинска потерял 130 тысяч рублей.

- Зачастую преступники действуют по одним и тем же схемам: людям звонят или присылают смс с сотовых или городских телефонов преимущественно московского региона, и заявляют о якобы зафиксированных банками несанкционированных попытках списания денежных средств. Под предлогом защиты денег на счетах просят полные данные карты и пин-код, -поясняют принцип аферы в ГУ МВД по региону.

А у охранника из Волжского с карты украли 425 тысяч рублей. В полиции полагают, что мошенникам удалось изготовить дубликаты его карт, после оплаты в непроверенном месте.

Пенсионерка из Кировского района Волгограда отдала 75 тысяч рублей «мифическим» судебным приставам, которые пообещали ей компенсацию за приобретенные ранее лекарства. А 61-летняя жительница Ворошиловского района сама перечислила аферистам 1,7 миллиона рублей, поверив рассказам неизвестного мужчины, который по телефону пообещал ей выплаты за недоброкачественные медицинские препараты.

Но дороже всего собственная беспечность обошлась 36-летней волгоградке, которая решила заработать на брокерской фирме, зарегистрированной в североамериканском континенте. С августа месяца женщина перечисляла деньги на счета «брокеров», надеясь выгодно преумножить свой капитал. Когда сумма ее вложений достигла почти 3 миллионов рублей (47 тысяч долларов США), а никаких процентов она так и не получила, волгоградка поняла обман и пошла в полицию.

- Волгоградцы, не доверяйте неизвестным, которые представляются работниками служб безопасности банков. Не выполняйте никаких действий по их указанию. При малейшем сомнении обращайтесь в банковское учреждение лично или позвоните по номеру указанному на обороте карты. Если вам звонят и сообщают о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, срочном обмене денег на дому, премии ветеранам – будьте уверенны, это мошенники! Никакие операции подобного рода не проводятся по телефону или на дому. Это официальные действия и осуществляются в госучреждениях, - еще раз напоминают в ГУ МВД по Волгоградской области.