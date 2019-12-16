«ЕвроХим» открывает еще один агроцентр

Высокоэффективное сельскохозяйственное производство и повышение рентабельности российских фермерских хозяйств – основной ориентир для «ЕвроХима». И новых высот в реализации ключевого направления своей деятельности компания рассчитывает достичь с запуском калийного производства, строительство которого на юге Волгоградской области завершает «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Запуск Гремячинского горно-обогатительного комбината внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона.

Стратегическое преимущество нового предприятия в Волгоградской области компания видит в наличии развитой и удобной для потребителя сбытовой и логистической схемы.

Так, себестоимость производства Гремячинского ГОКа, и, следовательно, сбытовая цена для потребителя, будет оптимальной при условии направления продукции потребителям через собственный перегрузочный терминал в Туапсе. А наличие собственного агроцентра «ЕвроХим-Волгоград» позволит компании стать еще ближе к потребителям и оказывать волгоградским фермерам широкий спектр услуг – от поставок удобрений до методов защиты растений, консультаций и анализа почв.

Таким образом, выигрышные рыночные позиции «ЕвроХима» опираются на местное производство и сеть собственных дистрибуционных центров. А в 2020 году «ЕвроХим» откроет новую базу по продаже удобрений в Воронежской области

Благодаря подразделению в селе Воронцовка фермерам области станет доступна широкая линейка удобрений, позволяющих значительно увеличить урожайность и качество сельхозкультур. Купить продукцию «ЕвроХима» смогут как крупные фермеры, так и владельцы личных подсобных хозяйств.