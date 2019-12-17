Волгоградская Облдума отказалась обсуждать выходной 31 декабря

Если до этого в Волгограде самой горячей темой был перевод стрелок и волгоградское время, то чем ближе новый год, тем чаще обсуждают 31 декабря. Часть регионов уже сделали его выходным, посчитав что толку от работников в последний день старого года никакого нет. Часть решили дать людям отдохнуть, но с отработкой в другой день недели. Волгоградская область пока в числе тех, кто будет перед праздником работать. Облдума не будет обсуждать этот вопрос.

Запрос в законодательный орган сделал депутат от КПРФ Алексей Буров. Он предлагал коллегам сделать приятное волгоградцам.

- Новый год – это любимый россиянами праздник, - считает депутат. - Перед Новым годом многим хотелось бы отправиться к родственникам, не все из которых живут поблизости. Тем более, у нас принято готовиться к встрече Нового года, накрывать на стол. Когда люди приходят после работы в 5-6 часов вечера, делать это сложно. Тем более, у всех в этот день нерабочее настроение.

Но Волгоградская областная дума решила даже не обсуждать это на повестке дня. Коммунисту пришел официальный ответ. Мол, решение хоть и могут принимать как федеральные, так и региональные власти, но у Думы такого опыта нет. Есть прецедент, когда губернатор делал 31 декабря выходным.

- Этот вопрос в ближайшее время рассмотрит Госдума. Кроме того, наш президент также говорил, что в курсе проблемы. Возможно, он озвучит эту тему на пресс-конференции, которая состоится 19 декабря. Я верю, что решение будет положительным. Это будет приятным подарком к Новому году всем россиянам. И волгоградцам в том числе, - говорит Алексей Буров.