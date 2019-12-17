2019-12-17T09:51:34+03:00
Происшествия

Волгоградский врач перевела мошенникам 4,5 миллиона на открытие клиники в Америке

Женщина брала кредиты для совместного дела
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина мечтала о своей клинике.Женщина мечтала о своей клинике.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы думаем, что жертвой мошенников может стать только глупый человек или пенсионер. Но на деле оказывается, что верят аферистам и очень умные люди. Потому что действуют против них настоящие профессионалы, которые знают, чем подкупить и как войти в доверие.

В соцсетях к 57-летнему врачу физиотерапевту постучался привлекательный мужчина из Германии Фрэнк Миллер. Сначала, женщина решила, что он очередной интернет-ухажер. Но она услышала от собеседника не комплименты, а деловое предложение. После небольшой переписки иностранец предложил ей открыть две клиники общего профиля. В Волгограде и в Америке. Он уверял, что дело того стоит. Ведь он знает, как все устроено, был помощником руководителя, сам военный врач. Сможет организовать и сейчас. От нее потребуются лишь небольшие вложения. Но основное финансовое бремя он понесет сам.

И волгоградка купилась. Потому что устала работать на двух работах - в муниципальной и частной клинике, потому что хотела хорошо зарабатывать на том, что умеет. Неужели она, врач с 30-летним стажем, не справится с поставленной задачей. Первый перевод был в 450 тысяч рублей. Бизнес-партнер подробно отчитался о затратах. Он общался с коллегой из России и с сообщениями и через видеозвонки. Языка врач не знала ни английского ни немецкого, поэтому помогла специальная программа переводчик.

Прошло несколько месяцев. Женщина продолжала перечислять на деньги на счет, своих накопленных средств не хватило, поэтому отправилась в банк за кредитом. Причем не одним. Когда и через год клиники так и не открылись, а помещений под них даже не было, волгоградка стала требовать от партнера объяснений. Тогда он просто исчез: перестал отвечать на звонки и сообщения.

Дама пошла в полицию. Сейчас сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области разыскивают преступника. Известно, что счет, на который врач отправляла деньги, находится в Ганне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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