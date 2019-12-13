Молодые специалисты Гремячинского ГОКа встретились с Президентом РФ на площадке Международного форума

Торжественная церемония вручения премии «Доброволец России» состоялась в начале декабря в Сочи.

Предварительно представители компании участвовали в региональном съезде волонтеров «Волга». Итогом областного мероприятия стало приглашение на Международный форум. В качестве отборочного испытания ребята заполнили заявки, в которых подробно описали, как важна для них благотворительная деятельность, и успешно прошли отбор.

Фото: ЕвроХим.

Важность и значимость добровольческого движения в России отметили первые лица государства, посетившие площадку Форума. В работе семинаров приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и другие руководители. А на закрытии форума произнес речь Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Глава государства не только побеседовал с лидерами волонтерского движения, но и присоединился к одной из волонтерских акций.

Фото: ЕвроХим.

Представители Гремячинского ГОКа посетили семинары, лекции и фристайлы, изучили каждый стенд, участвовали в дискуссиях и тренингах, почерпнули для себя массу нового и полезного! «Настрой на победу, полная самоотдача в своем деле, вера в лучшее и в самих себя» - так описал свои впечатления проходчик горного участка буровзрывных работ Тимур Шахбанов. - Участниками форума были шесть с половиной тысяч человек. И все они стараются сделать наш мир чуточку лучше, помочь тем, кто нуждается, и не просят за это взамен ничего. После общения с такими людьми вера в человечество разгорается с новой силой!»