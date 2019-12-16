Почем «колючки»: в Волгограде продают елку по цене иномарки

Запах хвои уже витает над Волгоградом и волгоградцы потянулись на елочные базары за колючими красавицами. Выбор на любой вкус и цвет: от натуральной крымской сосны до искусственных светящихся деревьев. Вот только цены колются не меньше, чем иголки на елке. Средняя цена - полторы тысячи рублей. Впрочем, в Волгограде продают елку и за миллион рублей!

По данным аналитиков Авито, в последние годы волгоградцы все чаще отдают предпочтение искусственным елкам: 65% против 35% тех, кто все еще ставит в доме живое дерево. В этом году тенденция сохраняется. Только цены поднялись.

Стоимость искусственных елок выросла на 11% и сегодня составляет в 1500 рублей, живые подорожали на 2% и сегодня стоит в среднем около 1400 рублей. Кстати, если сравнивать с расценками в других городах, то Волгоград оказался в числе «дорогих». К примеру, в Тольятти за живую елку просят в среднем 631 рубль, в Омске - 642 рубля, в Екатеринбурге - 695 рублей. Самая высокая средняя стоимость живых новогодних елок отмечена в Барнауле (1817 рублей) и Москве (1544 рубля).

Елочные базары открылись в каждом районе Волгограда, ну а для тех, кто хочет «эксклюзивную» красавицу, можно заглянуть на сайты объявлений. Здесь, к примеру, продается ель за 1 миллион рублей! Нет, это не опечатка. За эту стоимость продавец предлагает живую тридцатилетнюю ель под пересадку. Высота дерева -10 метров, растет она в Кировском районе.

Есть и вот такие елки - по цене автомобиля.

Чуть дешевле - за 55 тысяч рублей можно купить 15-метровую хвойную красавицу из Тракторозаводского района. Растет она на улице Ополченской.

А вот житель из Клетского района предлагает «подешевке» за 60 тысяч рублей 5-метровую елку. «Выращена в лучших традициях и окутана домашней заботой. Они станет живым воплощением праздника! Самовывоз! Согласен, цена смешная за эту лесную прелестницу. Налетайте!» - гласит объявление. Кстати, за такие деньги на этом же сайте можно купить и машину.