Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом

Рейсовый автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, загорелся на трассе P22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. Во время движения вспыхнул моторный отсек Neoplanа. В это время в салоне находилось более 40 пассажиров. Все они вовремя вышли из автобуса, никто не пострадал.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 11.30 по местному времени. Автобус загорелся на 911 километре трассы Москва-Волгоград. Прибывшие на место пожарные расчеты быстро потушили пламя в моторном отсеке. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, - сообщил «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Все пассажиры вскоре продолжили путь. Их быстро подсадили на попутные рейсы. Предполагаемой причиной возгорания стала неисправность автобуса.

- Возможно, произошло короткое замыкание электропроводки, - рассказал Дмитрий Уланов.