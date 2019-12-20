Проект «Котельниково – Земля Героев» поддержали депутаты Госдумы РФ

Представители высшего законодательного органа Российской Федерации Татьяна Цыбизова и Нина Черняева поддержали проект «Котельниково – Земля Героев» во Всероссийском конкурсе социальных инициатив.

Напомним, масштабная социально-культурная программа реализуется в Котельниковском районе Волгоградской области. Главная задача бренда – передавать в поколениях уникальные исторические и культурные особенности территории и память о достижениях предков через мирные свершения нынешних жителей Котельниково.

Так, память о подвигах участников Сталинградской битвы, изменившей ход Великой Отечественной войны, продолжают их потомки, которые реализуют уникальный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Уникальность его в том, что именно на котельниковской земле впервые в новейшей истории России с нуля строится современное горнодобывающее предприятие, которое войдет в число крупнейших налогоплательщиков области и станет одним из ведущих в региональной экономике.

На этот факт обратила внимание депутат Госдумы Татьяна Цыбизова на церемонии награждения Всероссийского, когда отметила, что новое предприятие формирует не только рабочие места, но и имидж, социальный облик территории.

Фото: ЕвроХим.

Достижения котельниковцев высоко оценила и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, назвав жителей Котельниково «потрясающими людьми, которые чтут память, которые душу и сердце вкладывают в свой проект».