Депутат Госдумы Ирина Гусева помогла волгоградцам возобновить платежи за свет через «Почту России»

Многих жителей Волгоградской области озадачила новость о том, что с 1 января 2020 года платить за свет привычным способом на «Почте России» они больше не смогут. Оказалось, что «Волгоградэнергосбыт» отказался заключать договор с почтой. Заложниками непростой ситуации стали тысячи людей по всему региону. Но конфликт удалось быстро разрешить благодаря вмешательству депутата Госдумы Ирины Гусевой.

СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Уже не надеясь, что организации договорятся, простые жители Волгоградской области, а также главы муниципалитетов и поселений, обратились к депутату Госдумы Ирине Гусевой, которая оперативно включилась в дело. Ведь, как считает народная избранница, почтой пользуются в основном люди преклонного возраста, у которых попросту нет возможностей оплачивать счета в электронной форме.

- Буквально в среду ко мне поступила масса сообщений, телефонных звонков от граждан, встревоженных по поводу того, что «Почта России» и «Волгоградэнергосбыт» не заключили между собой договор, - рассказала «КП-Волгоград» Ирина Гусева.

i.m.guseva Депутат Госдумы Ирина Гусева защитила права волгоградцев

Работа закипела, по инициативе парламентария начались переговоры.

- Я не прошу, а требую от двух учреждений: «Почты России» и «Волгоградэнергосбыта» срочно заключить договоры. И параллельно обращаюсь к министру энергетики РФ, руководителю «Почты России» с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. Пожалуйста, находясь на территории Волгоградской области и взимая платежи с населения, будьте партнерами, - такую жесткую, но народную позицию заняла Ирина Гусева.

Именно она и помогла всем сторонам встретиться, детально обсудить суть конфликта.

- Я в течение трех дней вела переговоры с руководителями. Они посчитали, что в моем кабинете в Москве им удобнее договориться. Важно, когда идет живой диалог. Если люди ставят задачи, обращаются за помощью, то необходимо, чтобы представители власти всех уровней, независимо от того какая это проблема – регионального или федерального масштаба, подключились к ее решению. Для людей главное – результат, - считает Гусева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/749543" frameborder="0"></iframe> Обращение депутата Госдумы Ирины Гусевой к волгоградцам "Задание выполнено!".

Оказалось, «Волгоградэнергосбыт» недоволен завышенными тарифами на услуги «Почты», а те в свою очередь снижать цену не собираются. Но общение с участием Минэнерго и Ирины Гусевой помогло мирно и, что самое главное, без промедления прийти к общему знаменателю.

- Докладываю, что сегодня утром, 13 декабря, прошло расширенное совещание, где были представители федеральной «Почты России». Решение принято, договоренность достигнута, работайте спокойно, осуществляйте платежи, - резюмировала народная избранница.