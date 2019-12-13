Регоператор по ТКО провел семинар с общественными жилищными инспекторами

12 декабря на территории АНО ДПО «Международной академии профессионального образования» состоялся семинар с общественными жилищными инспекторами по вопросам в сфере ТКО. Участникам рассказали об итогах деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области за 2019 год.

В адрес регионального оператора поступило более 40 обращений со всего региона. Волнует жителей обустройство контейнерных площадок, они жалуются на недостаточное количество баков или их отсутствие в тех местах, где, по мнению общественников, должны быть установлены новые баки. Представитель ООО «Управление отходами - Волгоград» напомнил, что оборудование и содержание контейнерных площадок находится в зоне ответственности органов местного самоуправления. Региональный оператор может устанавливать баки только в местах, занесенных в обязательный реестр. Запросить этот реестр можно у органов местного самоуправления.

Не обошли стороной вопрос по не заключению договоров с региональным оператором на вывоз ТКО юридическими лицами. До сих пор в области остаются организации, которые уклоняются от этой обязанности и нарушают законодательство. К сожалению, данная проблема носит всероссийский масштаб. Недобросовестные юрлица вывозят свои отходы в лучшем случае - в контейнеры многоквартирных домов, в худшем - в ближайший овраг. Регоператор продолжает искать пути решения этого вопроса.

Модератором встречи выступил руководитель Института общественных жилищных инспекторов и экспертов, председатель общественной инспекции – Олег Капустин.