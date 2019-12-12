«Он бы все равно умер»: волжанка отсудила у больницы Фишера полмиллиона за смерть мужа

Больница имени Фишера в Волжском снова заплатит компенсацию морального вреда, на этот раз за смерть 74-летнего Александра Вострикова. Его супруга Вера Николаевна, с которой они прожили душа в душу 45 лет, оббила пороги всех инстанций, но добилась лишь материальной ответственности. А хирург, отправивший ее мужа домой умирать, по-прежнему работает и лечит людей.

ЛЕЧИТЕСЬ ДОМА

Облсуд взыскал полмиллиона рублей с больницы Фишера в пользу Веры Востриковой – волжанки, которая потеряла любимого мужа, как она считает, по халатности врача. Это случилось в апреле 2017 года.

- Первого числа Александру Васильевичу стало очень плохо, мы вызвали «скорую», которая отвезла в больницу. Ранее он лежал там же после инсульта. Выписали и назначили очень много препаратов, а у него хроническая язва. От таблеток язва стала «проводная», все вытекало в брюшину, начался перитонит, - едва ли не плачет женщина, вспоминая о тех страшных днях.

Пенсионера госпитализировали в больницу №1, но обследовать не стали.

- Без анализов просто посмотрели. Муж после инсульта не разговаривал, у меня спросили, что да как. У него рвота с кровью была, но его все равно отправили домой, так как были выходные дни. Сказали, мол ничего серьезного, идите к терапевту, - продолжает Вера Николаевна.

Это была роковая ошибка врача, стоившая человеку жизни и сломавшая судьбу супруге, которая без памяти его любила и любит.

ПОЛМИЛЛИОНА ВМЕСТО ДВУХ

Дома у мужчины начался перитонит, его срочно отвезли в больницу №3, там все верно диагностировали и вечером сделали операцию, но через шесть часов он скончался – процесс воспаления был запущен из-за промедления.

- Началось следствие, я ходила в прокуратуру области, вот сама судилась с больницей. Но разве это вернет моего супруга? – плачет женщина.

Суд состоялся на основании заключения Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты пришли к единому мнению, что не будь Александр отправлен домой, его бы смогли спасти.

- Исследовав представленные доказательства, выслушав участников процесса, суд пришёл к выводу о том, что бездействие врача ГБУЗ «ГКБ №1 им.С.З. Фишера», выразившееся в непроведении пациенту необходимых диагностических мероприятий и инструментальных исследований, повлекло несвоевременное установление диагноза и несвоевременно назначенное лечение, в связи с чем произошло развитие осложнений и наступила смерть пациента, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

В иске Вера Николаевна требовала 2 миллиона, но Волжский горсуд снизил сумму до 700 тысяч, а облсуд – до 500 тысяч рублей. Решение вступило в силу и вдова ждет выплат.

«ОН БЫ ВСЕ РАВНО УМЕР»

- Когда я подала в суд, хирург пришел ко мне домой и предложил сделать ремонт. Хотел все это загладить. После суда возместил расходы на похороны – 100 тысяч рублей, - продолжает потерпевшая. – А на последнем суде, который я выиграла, стоит и говорит: «Он все равно бы умер. У него было два инфаркта, инсульт!» Да при здесь это? С перитонитом человека могли спасти.

Вера Николаевна осталась одна. Ее муж так и не дождался внуков.

- Из-за долгих судебных тяжб у меня самой очень ухудшилось состояние, как предынфарктное. Но я после этой трагедии ужасно боюсь ложиться в больницу, особенно в Фишера, - уже отчаялась Вера Вострикова.

Кстати, следственные органы также вели расследование, но оно затянулось и дело было закрыто из-за истечения срока давности. Это не первый случай в Волгоградской области, когда работает такая схема: потерпевшие доказывают прямую связь между смертью пациента и действиями врачей больницы, отсуживают компенсации, но медики не несут никакой ответственности за свою халатность. Роковой «срок давности».

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