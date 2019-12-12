В Волгограде во время ремонта на Мамаевом кургане разбился рабочий

Следователи Центрального района Волгограда ищут очевидцев ЧП, которое произошло на Мамаевом кургане: там насмерть разбился 40-летний строитель, упав с отвесной стены.

В этом году на мемориальном комплексе идут масштабные реставрационные работы - обновляют скульптуру «Родина-мать зовет!» и территорию вокруг. Десятки рабочих задействованы в работах. Объект сложный, и, казалось бы, здесь максимально соблюдаются все меры безопасности. Но, как выяснилось, без инцидента не обошлось. О нем «КП-Волгоград» сегодня рассказали в СУ СК по региону.

Видео падения зафиксировала камера видеонаблюдения. СУ СК по Волгоградской области.

Случилось это еще 16 апреля сего года. Рабочий красил вазоны, установленные на парапете «Малая подпорная стена» мемориального комплекса «Мамаев Курган». Дело шло к вечеру. В какой-то момент к рабочему подошел прохожий и пристал к нему с каким-то вопросом. Мужчина отвлекся, встал, чтобы ответить и в этот момент потерял равновесие. Мгновение и он рухнул вниз. Пока его везли в больницу, он был еще жив. но, несмотря на все усилия медиков, рабочий позднее скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="276" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/749308" frameborder="0"></iframe> В Волгограде на Мамаевом кургане насмерть разбился рабочий.Видео с камеры наблюдения от СУ СК по Волгоградской области.

Следователи завели уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть работника коммерческой фирмы. Для завершения расследования им не хватает свидетельств очевидцев, поэтому они и разыскивают людей, которые были в момент ЧП на Мамаевом кургане.

Известно, что произошло это 16 апреля в промежуток времени - с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

- Если вам что-либо известно о происшествии, просьба сообщить по телефонам - (8442) 33-86-94, 33-87-37, 8-937-567-84-29 – Суров Владимир Владимирович (заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району регионального управления СКР), - обращаются с просьбой к волгоградцам в СУ СК по региону.