2019-12-12T09:51:44+03:00
Общество

Кодекс жизненно важных правил

введен в действие на Гремячинском ГОКе
Поделиться:
сотрудники постоянно проходят обучение. Фото: ЕХВКсотрудники постоянно проходят обучение. Фото: ЕХВК
Изменить размер текста:

В завершение года на Гремячинском горно-обогатительном комбинате подведены итоги работы по наиболее важному для предприятия направлению – промышленной безопасности, охране труда и экологии. В совещании приняли участие руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» и подрядных организаций.

В числе знаковых мероприятий, реализованных в 2019 году, названо введение в действие «Кодекса жизненно важных правил». Это свод обязательных требований к предотвращению рисков причинения вреда жизни или здоровью работников самого предприятия, подрядных организаций и посетителей промышленной площадки ГОКа.

Обязательность применения правил Кодекса будет оговорена во всех контрактах, которые заключает компания. Нарушителям правил грозят серьезные штрафы и удаление с площадки за повторное нарушение.

«МХК «ЕвроХим» уже занимает лидирующие позиции в мировой агрохимической отрасли и успешно продолжает развитие, добиваясь все более высоких показателей, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. - Все успехи стали возможны благодаря сотрудникам – самой большой ценности компании. И именно охрану здоровья и жизней работников, обеспечение безопасности труда, мы считаем главнейшим приоритетом».

Практические тренинги, семинары, учебные тревоги и даже семейные праздники Дня охраны труда - Гремячинский ГОК, как и другие предприятия «ЕвроХима», на безопасности не экономит.

Например, совсем недавно представители компании участвовали в VI Всероссийской конференции по охране труда, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Актуальные вопросы промышленной безопасности в условиях современного производства изучили представители Государственной инспекции труда и ФСС, консультанты всероссийского портала «Блог-инженера.РФ», Института современной медицины, эксперты и опытные специалисты в области охраны труда ведущих российских предприятий.

Во время конференции участники под руководством представителей официальных органов и экспертов детально разобрали все изменения законодательства, обсудили наиболее важные аспекты подготовки к внедрению изменений в своих организациях в 2019–2020 годах.

Представители контролирующих органов и научного сообщества ответили на вопросы участников по текущим профессиональным проблемам и сложным ситуациям в области охраны труда, с которыми они сталкиваются в своей ежедневной деятельности. Лучшие решения и практики, безусловно, будут внедрены в производство и послужат сохранению жизней и здоровья сотрудников Гремячинского ГОКа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде медсестра и врач пошли под суд за торговлю медсправками
Выжившего в жутком ДТП врача Алексея Соловьева перевезли в Волгоград
В Астрахани бывшего министра экономразвития области посадили на 6 лет
Под Волгоградом водителя «Дэу» занесло на мокрой дороге в кювет
Волгоградские военные уже готовятся к параду в честь 75-летия Победы
На волгоградской трассе автоледи на «семерке» сбила 9-летнего школьника
Генпрокуратура утвердила обвинение экс-зампреду правительства Астраханской области
Волгоградские лесники собрали больше тонны шишек для будущего леса
Сержанту из Астрахани вручили медаль за спасение утопающего мужчины
Через Волгоград пройдет скоростная трасса Самара-Краснодар
Астрахань задыхается от резкого запаха газа: источник ищут
В 2020 году благоустроят 131 населенный пункт Волгоградской области
Подробности трагедии: двухлетняя малышка умерла в детсаду Астрахани из-за ОРВИ
В Волгограде стало вдвое больше мошенничеств с банковскими картами
Волгоградец чуть не утопил деда с внуком, а после разбил веслом их машину
В Волжском три 14-летних мальчишки угнали «ГАЗель»
В Астраханской области ГИБДД устроило массовые проверки фурам
Под Волгоградом ребенка покусала соседская собака
Беспощадно, разнузданно: Гарик Сукачев устроил в Волгограде сеанс хорового пения
«Пожар на сцене»: в центре Волгограда у ГДЮЦ работают спасатели
Новогоднюю избушку Бабы Яги откроют под Волгоградом
В Волгограде продолжают строить дорогу на Электролесовской
В Волгограде сбили двух пешеходов
В Волгограде задержали трех таджиков с крупной партией героина