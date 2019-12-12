Кодекс жизненно важных правил

В завершение года на Гремячинском горно-обогатительном комбинате подведены итоги работы по наиболее важному для предприятия направлению – промышленной безопасности, охране труда и экологии. В совещании приняли участие руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» и подрядных организаций.

В числе знаковых мероприятий, реализованных в 2019 году, названо введение в действие «Кодекса жизненно важных правил». Это свод обязательных требований к предотвращению рисков причинения вреда жизни или здоровью работников самого предприятия, подрядных организаций и посетителей промышленной площадки ГОКа.

Обязательность применения правил Кодекса будет оговорена во всех контрактах, которые заключает компания. Нарушителям правил грозят серьезные штрафы и удаление с площадки за повторное нарушение.

«МХК «ЕвроХим» уже занимает лидирующие позиции в мировой агрохимической отрасли и успешно продолжает развитие, добиваясь все более высоких показателей, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. - Все успехи стали возможны благодаря сотрудникам – самой большой ценности компании. И именно охрану здоровья и жизней работников, обеспечение безопасности труда, мы считаем главнейшим приоритетом».

Практические тренинги, семинары, учебные тревоги и даже семейные праздники Дня охраны труда - Гремячинский ГОК, как и другие предприятия «ЕвроХима», на безопасности не экономит.

Например, совсем недавно представители компании участвовали в VI Всероссийской конференции по охране труда, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Актуальные вопросы промышленной безопасности в условиях современного производства изучили представители Государственной инспекции труда и ФСС, консультанты всероссийского портала «Блог-инженера.РФ», Института современной медицины, эксперты и опытные специалисты в области охраны труда ведущих российских предприятий.

Во время конференции участники под руководством представителей официальных органов и экспертов детально разобрали все изменения законодательства, обсудили наиболее важные аспекты подготовки к внедрению изменений в своих организациях в 2019–2020 годах.

Представители контролирующих органов и научного сообщества ответили на вопросы участников по текущим профессиональным проблемам и сложным ситуациям в области охраны труда, с которыми они сталкиваются в своей ежедневной деятельности. Лучшие решения и практики, безусловно, будут внедрены в производство и послужат сохранению жизней и здоровья сотрудников Гремячинского ГОКа.