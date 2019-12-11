2019-12-11T14:09:28+03:00
Экономика

ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов

ВТБ Капитал Инвестиции теперь в режиме онлайн раскрывает информацию по структурам биржевых паевых инвестиционных фондов ВТБ
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Данные представлены в открытом доступе в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и на сайте УК ВТБ Капитал Управление активами. Пользователи могут увидеть, в какие бумаги в каких пропорциях фонды инвестируют средства. ВТБ Капитал Инвестиции первыми на российском рынке сделали подробную информацию открытой и постоянно обновляемой. Повышение прозрачности инвестиционного процесса является одним из ключевых приоритетов компании.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы для наших клиентов инвестиции были понятной, простой и удобной возможностью преумножения собственных сбережений. Предоставление полной информации по выбираемым инструментам вложения средств играет здесь немаловажную роль. Мы видим большой интерес рынка к фондам ВТБ. С начала года стоимость чистых активов по ним выросла в два раза и превысила 80 млрд руб. При запуске новых фондов в дальнейшем мы будем использовать такой же подход к раскрытию информации», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Продуктовая линейка ВТБ включает в себя 20 открытых и четыре биржевых паевых инвестиционных фондов. БПИФ РФИ «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» инвестирует средства в наиболее ликвидные корпоративные облигации ведущих российских компаний. Информация по структуре портфеля фонда теперь обновляется в режиме онлайн на сайте УК ВТБ Капитал Управление активами. Еще три биржевых фонда ВТБ дают возможность инвестирования в зарубежные ценные бумаги через приобретение ETF: БПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций американский компаний», БПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг», БПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран». Информацию по структуре вложений ETF ВТБ также раскрывает детализировано и обновляет на ежедневной основе. Все четыре фонда доступны широкому кругу розничных клиентов. Пользователи инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» могут в любое время торгового дня самостоятельно покупать или продавать паи БПИФ. Расходы по ним (вознаграждение управляющей компании фонда и иные, осуществляемые за счёт имущества БПИФ) являются одними из самых низких на рынке и не превышают 0,9%. Стоимость чистых активов по четырем БПИФ ВТБ в настоящий момент достигает 1 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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