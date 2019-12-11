Результаты III Международного фестиваля-конкурса «Диво Евразии» в Оренбурге подтвердили туристическую привлекательность Волгоградской области

Представителям курорта Волгоградской области вручен диплом I степени. «Эта награда привлекла всеобщее внимание к уникальным лечебным возможностям озера Эльтон и является еще одним результатом нашей многолетней совместной работы, – отметил Сергей Булгаков. – Региональная власть сумела договориться с инвестором, который вложил в развитие курорта серьезные деньги, построил современный санаторный комплекс, соответствующий мировому уровню.

Вместе с тем проведена большая работа по модернизации инфраструктуры, как самого санатория, так и поселка Эльтон: решены актуальные для степного Заволжья вопросы обеспечения питьевой водой, проложены дополнительные энергокоммуникации. В селе завершена программа благоустройства – приведены в порядок внутрипоселковые дороги и общественные территории. Продолжается капитальный ремонт автомобильной магистрали, ведущей к Эльтону. На недавнем круглом столе в Волгоградской областной Думе с участием руководства Приволжской железной дороги была поднята тема о необходимости открытия маршрута пассажирского поезда «Волгоград-Эльтон».

С расширением санатория создаются новые рабочие места, увеличиваются бюджетные поступления. Развитие курорта является точкой социально-экономического роста не только для Палласовского района, но и для всей Волгоградской области». Напомним, озеро Эльтон – это крупнейшее соленое озеро Европы. В 1910 году здесь основан первый в России бальнеогрязевый курорт. Лечебные свойствами обладают минеральные грязи и рапа (насыщенная солью вода) озера Эльтон, минерализация которой в полтора раза выше вод Мертвого моря в Израиле. В санатории оказывается медицинская помощь при заболеваниях органов дыхания, нервной и эндокринной систем, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, болезнях системы кровообращения.