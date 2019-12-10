2019-12-11T14:48:48+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 12 декабря 2020 года в 12.00 (мск) по Лоту №1 перенесены на 30 декабря 2019 года на 10.00 (мск); торги 12 декабря 2019 года по Лоту №1 перенесены на 22 января 2020 года
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»),с 12.12.2019 с 12.00 (мск) на 30.12.2019 на 10.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Гараж, назначение: нежилое здание, площадь: 74,3 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных: 0, кадастровый номер 34:02:020005:3382, расположенный по адресу: Волгоградская область, Быковский р-н, р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 24.

Начальная цена Объекта – 177 600 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 118 400 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 11 840 руб.

Шаг аукциона на повышение – 5 920 руб.

Шаг аукциона на понижение – 11 840 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 30 декабря 2019г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 26 декабря 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 декабря 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 27 декабря 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 декабря 2019 г. с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 30 декабря 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

___________________________________________________

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 12.12.2019 с 11.00 (мск) на 22.01.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Помещение, назначение: нежилое, площадь: 446,1 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:08:120202:13201, расположенное по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2

Начальная цена Лота №1 – 3 858 400 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 385 840 руб.

Шаг аукциона – 192 920 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

1. Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 10,8 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 250 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 22 января 2020г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 20 января 2020 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 января 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 21 января 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 22 января 2020 г. с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 22 января 2020 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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