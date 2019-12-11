2019-12-11T11:27:08+03:00
Общество

В Котельниково откроют новый детский сад

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В помещениях и на территории нового садика могут с комфортом расположиться пять групп по 20 малышей в каждой.В помещениях и на территории нового садика могут с комфортом расположиться пять групп по 20 малышей в каждой.
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Постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова детское дошкольное учреждение на 100 мест в жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково принято в собственность Волгоградской области.

Современный детский сад построила для маленьких котельниковцев компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Возведение социальных объектов предприятие проводит в рамках программы «ЕвроХима» «Качественная городская среда для жизни», которая в 2017 году была признана лучшей в России, победив в ведущем российском конкурсе социальных программ «Лидеры корпоративной благотворительности».

В помещениях и на территории нового садика могут с комфортом расположиться пять групп по 20 малышей в каждой. Каждая группа получит в свое распоряжение игровую комнату, оборудованную мебелью для соответствующей возрастной категории детей. Отдельная спальная комната с удобными кроватками предназначена для дневного отдыха. Детский сад располагает двумя большими залами, в одном из которых будут проходить спортивные занятия и подвижные игры, во втором - занятия музыкой и хореографией. Предусмотрены специальные помещения для кружковых занятий, кабинет логопеда, комната психологической разгрузки. Для маломобильных групп детей устроены пандусы, а для подъема на второй этаж – просторный лифт.

Качественную среду для жизни «ЕвроХим» строит в городах присутствия своих предприятий - Котельниково Волгоградской области и Березниках Пермского края, где компания не только создает комфортабельные современные жилые районы, но и модернизирует городскую инфраструктуру.

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