Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков покинул пост

У волгоградского «Ротора» опять меняется главный тренер. Сегодня, 11 декабря, Игорь Меньщиков сообщил, что покидает свой пост.

- Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, я решил уйти, - так пояснил свое решение наставник пресс-службе клуба. - Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-Лиге. Только «Ротор», только победа!».

В клубе также уточняют, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию.

Для болельщиков это известие стало шоком, ведь команда впервые за последние годы действительно заиграла и завершила осеннюю часть сезона на первой строчке турнирной таблицы - невиданный результат.

«Ну все, не видать нам теперь РПЛ», «Ну вот, осталось еще клуб окончательно развалить и все…», «Одумайтесь, вы делаете тотальную ошибку…», «Очень жаль», - посыпались комментарии в сетях от шокированных таким известием фанатов.

Впрочем, у Игоря Меньщикова контракт был как раз до конца 2019-го года, так что такой сценарий был ожидаем. Особенно, если учесть, что в «Роторе» за последние сезоны уже появилась своя «традиция» - каждый полгода менять главного тренера.

- «Ротор» благодарит Игоря Анатольевича за проделанную работу и желает успехов на тренерском поприще, - написало руководство клуба со своей стороны в адрес уходящему наставнику.

Тем временем, появились слухи, что Меньщикову действительно предложили более выгодный контракт - в ФК "Тюмень", которая выступает в Олимп-ФНЛ. А на пост нового наставника, опять же по слухам, рассматривают три кандидатуры - Дмитрия Аленичева, Дмитрия Хохлова и Омари Тетрадзе. Причем ставку делают на последнего: у Тетридзе большой опыт - он работал тренером «Анжи», «Волгу» НН, «Химки», затем возглавлял казахстанский «Жетесу», красноярский «Енисей». Последнее место его работы - казахстанский «Тобол».