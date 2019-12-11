Пять пассажиров пострадали в перевернувшемся в Волгоградской области автобусе

Поздним вечером 10 декабря в Михайловском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Neoplan, направлявшийся из Волгограда в Елань. ДТП произошло в Михайловском районе неподалеку от хутора Секачи. Сигнал о происшествии поступил в 22.37 по местному времени. В автобусе в тот момент находилось десять пассажиров и водитель. В Михайловскую ЦРБ с места происшествия бригады скорой медицинской помощи доставили шесть пострадавших. Они получили ушибы и переломы. Одного из пассажиров зажало между сидениями в салоне. Извлекли его из автобуса сотрудники МЧС.

- Одна женщина получила легкие травы, от госпитализации она отказалась. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Два подростка 14 и 17 лет находятся в хирургическом отделении больницы. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, - сообщили «КП» в облздраве.

На месте всю ночь работали экстренные службы.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Еще двое пострадавших в перевернувшемся автобусе мужчин и женщина также получили травмы средней тяжести, сейчас они проходят лечение в отделении травматологии.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Волгоград – Елань не справился с управлением в сложных погодных условиях. Движение на трассах региона осложняют туман и гололед. На одном из участков мужчина не справился с управлением, автобус сначала съехал на обочину, а затем перевернулся в кювет.

В автобусе в момент ДТП было 11 человек.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах Волгоградской области – туман сильно осложняет движение. Утром 11 декабря часть автобусных рейсов в регионе задержали из-за плохой видимости.