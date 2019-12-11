Как сильно подорожает коммерческий транспорт в 2020 году

Слухи о росте цен на автомобили в результате роста ставок утилизационного сбора подтвердились. С 1 января 2020 года вступает в силу Постановление Правительства о повышение коэффициентов при расчете утилизационного сбора на новые и подержанные машины.

Title: С 1 января 2020 года вступает в силу Постановление Правительства о повышение коэффициентов при расчете утилизационного сбора.

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Если изначально речь шла о росте цена на легковые авто, то после публикации этого постановления видно, что подорожание ждет и коммерческий транспорт:

Сбор на утилизацию введенный в 2012 году использовали для защиты собираемых у нас авто, когда перестали действовать пошлины на ввоз иномарок после вступления России в ВТО. В 2014 году утилизационный сбор распространили на все транспортные средства начиная от легковых автомобилей и заканчивая прицепами. С каждого транспортного средства, ввозимого или собираемого на территории страны должны идти отчисления на утилизацию. Местным автопредприятиям и иностранным концернам, у которых есть заводы в России, эти расходы компенсируют. Но для компенсации, необходимо подписать специнвестконракты, а это сделали не все компании.

В результате рост расходов на утилизацию будет закладываться в стоимость транспорта.

Утилизационный сбор на коммерческий транспорт: разбираем детали

Для расчета утилизационного сбора транспортные средства разделяют на категории M, N, L, G. Это отличается от привычной классификации автомобилей в водительском удостоверении. Коммерческий транспорт в этом случае кодифицируется разделами M и N.

Но помимо классических грузовых машин и автобусов у нас активно используются различные минивэны и развозные фургоны, которыми можно управлять с правами категории B. Они относится к группе LCV – малотоннажных грузовых автомобилей. Для них коэффициент утилизации рассчитывается по категории М1 – легковые автомобили.

В зависимости от модификации модели одного бренда относятся к категории легкового или грузового транспорта, что отражается на величине утильсбора. Разберем это на примере модельного ряда концерна Volkswagen.

Официально в России компания поставляет 8 моделей авто для бизнеса:

Фото: "Волга-Раст"

К моделям Transporter и Crafter применяется расчет утилизационного сбора по правилам грузового транспорта. К остальным коммерческим моделям Volkswagen (Caddy, Amarok, California, Caravelle и Multivan) ставка утильсбора рассчитывается по правилам легкового транспорта.

Расходы на утилизационный сбор для новых импортных автомобилей [2]

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С нового года ожидается рост коэффициентов утилизационного сбора для коммерческого транспорта Volkswagen от 12,38% до 23,49% в зависимости от конкретной модели авто.

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[1] Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4170745

[2] Постановление Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457

"О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора" Начало действия документа - 01.01.2020