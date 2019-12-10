Сравнительный тест-драйв больших внедорожников: Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Land Rover Discovery и Lexus RX 350

Прежде чем перейти к испытаниям, посмотрим на то, что приготовили конструкторы и инженеры. Touareg спроектирован на базе современной платформы MLB Evo[1], которую концерн Volkswagen использует для премиальных брендов и моделей авто. В основе Land Rover Discovery лежит новый облегченный алюминиевый кузов. Lexus RX 350 построен на платформе практически десятилетней давности, по большому счету концерн Toyota предлагает купить в 2019 году внедорожную версию Camry из 2008 года. Поклонники японского автопрома могут говорить о легендарном качестве, но тесты показали, что устаревшая платформа - причина ряда вопросов и замечаний к автомобилю.

Автомобили в России продаются с полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Из всей четверки только RX350 поставляется с одним вариантом силовой установки – это бензиновый мотор объемом 3,5 л. и мощностью в 300 л.с. У остальных моделей выбор богаче:

• Touareg – 2 и 3-литровые бензиновые двигатели и 3-литровый дизель;

• Porsche Cayenne* – 5 вариантов бензиновых моторов (дизельных нет). Это внедорожник с самым мощным двигателем – 4-литровый турбированный мотор в 550 л.с. Правда нужно помнить, что в этом случае владелец подпадает под действие закона о роскоши и ежегодно вынужден платить повышенный налог за владение подобным авто. По данным портала Automps.ru[2] за 5 лет владелец такого Cayenne заплатить 660 тыс. рублей налога на роскошь.

• Land Rover Discovery* – 2 и 3-литровые бензиновые моторы и 3-литровый дизель.

Пневмоподвеску можно поставить на все модели сравниваемых авто, за исключением Lexus RX 350.

Салон: сравниваем эргономику и оснащение

Lexus RX 350*

Фото: компании «Волга-Раст».

Интерьер – это пример классический японской эргономики с качественной кожей и мягким пластиком. Но перед водителем аналоговая приборная панель, которая сейчас встречается в B-классе. 12,3 дисплей мультимедиа выигрышно смотрелся по сравнению с другими моделями в классе, но это было до появления цифрового кокпита Touareg.

Мягкие кресла сидений снабжены электронной регулировкой. У модели самый маленький багажник – 506 л.

Land Rover Discovery*

Дизайнеры Land Rover постарались сохранить преемственность поколений и в Discovery реализовали привычное для почитателей марки расположение кнопок и переключателей. Перед водителем в Discovery установлена аналоговая панель, цифровой вариант установлен только во флагмане Land Rover. Сенсорный экран InControl Touch Pro [3] мультимедийной системы – четкий, на нем хорошо видно изображение с круговых камер обзора.

Плотные сиденья оснащены большим диапазоном регулировок, в топовых комплектациях доступен массаж и вентиляция.

Volkswagen Touareg

Фото: компании «Волга-Раст».

Цифровой кокпит в передней части салона включает 12 дюймов панели перед водителем и 15-дюймовый экран мультимедиа на центральной консоли. На мониторах размещается вся необходимая в дороге информация: скорость движения, карты местности, картинка с камер систем кругового обзора. Конструкторы, помимо нескольких USB-разъемов[4], установили в Touareg собственную точку WI-Fi[5].

Покупателю доступны кожаные кресла с электронной регулировкой, вентиляцией и пневмомассажем. Багажное пространство одно из самых больших среди сравниваемых моделей – 810 л.

Porsche Cayenne*

В интерьере Кайена дизайнеры сохранили аналоговый тахометр на передней панели, цифровой тач-скрин на консоли справа от водителя. Существенных изменений по сравнению с предыдущими версиями не наблюдается.

Объем багажного отделения – 770 л, это больше чему у Лексуса, но меньше чем у всех остальных моделей в тесте.

Тест-драйв по внедорожью

Lexus RX 350

Мягкая подвеска RX 350 хорошо подходит к грунтовым дорогам. Автомобиль плавно перемещается по ним. В этом случае в управлении отсутствует «ватность», которое ощущаешь при движении по асфальту в городе. Но дальше накатанных грунтовок на нем лучше не выезжать, по ряду причин:

• Невозможность увеличить клиренс за счет пневмоподвески;

• Скромные из-за геометрии кузова углы въезда/съезда;

• Электромагнитной муфте требуется время на перераспределение тяги между осями;

• Снизу картер защищает только пластиковый пыльник. Любой неожиданный камень или кочка и придется ехать на сервис.

Среди неприятных моментов езды на Lexus RX 350 можно выделить высокий расход бензина, который доходит до 15л/100 км*.

Land Rover Discovery

Land Rover уверенно держит дорогу на асфальте, большой руль достаточно информативный. По сравнению с Лексус подвеска тут жестче.

Discovery неплохо подготовлен к внедорожным препятствиям: пневмоподвеска поднимает авто 275 мм, есть специальные настройки работы трансмиссии и двигателя. Одна из проблем, с которой может столкнуться водитель на бездорожье – замена колеса. Запаска расположена под днищем автомобиля, и чтобы ее достать придется потрудиться, особенно неприятно это делать в зимой или осенью.

Volkswagen Touareg

Фото: компании «Волга-Раст».

Комбинация полностью независимой многорычажной подвески и мощного мотора – оптимальное сочетания для городской езды. При движении по трассе на высоких скоростях (свыше 120 км/ч) автомобиль становится ниже для улучшения аэродинамики. Конструкторы добились в Touareg отличной шумоизоляции, посторонние звуки с улицы просто не проникают вовнутрь.

Дифференциал Torsen вместе с отлично настроенной немецкими инженерами электроникой обеспечивает уверенное поведение модели за пределами асфальтовых дорог. При включении внедорожного режима пневмоподвеска автоматически поднимается и дорожный просвет увеличивается до 245 мм. В этом случае автомобиль уверено может преодолеть полуметровый брод. Внедорожные качества Touareg можно существенно улучшить, если установить опционный пакет Off-road[6].

Porsche Cayenne

Фото: компании «Волга-Раст».

Подвеска хорошо отрабатывает мелкие неровности в городе, Porsche Cayenne уверенно держит дорогу и точно входит в повороты. Но при езде по внедорожью этого сказать уже нельзя. В верхнем положении пневмоподвески автомобиль становится жестким и его сильно трясет на любой кочке. Электронная муфта Cayenne начинает ошибаться, как только под колесами попадется сухой песок или предстоит крутой подъем на холм. Защищая трансмиссию от перегрева, электроника не дает буксовать, поэтому препятствия приходилось преодолевать только с разгона, предварительно откатившись на ровную поверхность. Максимальные углы съезда и въезда – небольшие (27,5 и 24,4 градуса).

Получить специальное предложение на покупку автомобилей Volkswagen или информацию по наличию моделей вы можете у Официального дилера «Волга-Раст» на Мамаевом Кургане по тел.:7(8442) 78-11-11 и на сайте www.vw.volga-rast.ru

*Информация по обзору взята с источников https://www.zr.ru/cars/volkswagen/-/volkswagen-touareg/tests/

https://www.zr.ru/content/articles/913618-volkswagen-touareg-2018-protiv-konkurentov/

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[1] МЛВ Ево

[2] Источник: http://automps.ru/

[3] ИнКонтрол Тач Про

[4] ЮСБ-разъемов

[5] Вай-Фай

[6] Офф-роад