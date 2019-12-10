2019-12-10T09:06:31+03:00
Экономика

Жители Волгоградской области победили во Всероссийском конкурсе социальных инициатив

3 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса в области социальной ответственности «Героям – быть!»
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Фото: ЕвроХимФото: ЕвроХим
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Конкурс проводят АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» при содействии генерального партнера – Группы компаний «ЛокоТех».

Конкурс изучает опыт социальных инициатив со всех уголков России. Фаворитом в номинации «Команда героев» стал проект «Котельниково-Земля Героев», реализуемый администрацией Котельниковского муниципального района при поддержке администрации Волгоградской области и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Фото: ЕвроХим

Фото: ЕвроХим

Этот проект посвящён героической Котельниковской земле, на которой родились знаменитые на весь мир казаки Емельян Пугачев, Степан Разин, герой Отечественной войны 1812 года Александр Землянухин. Под Котельниково решился исход Сталинградской битвы, когда ценой невероятного героизма советских солдат была остановлена армия Манштейна. Именно в Котельниково сегодня реализуется уникальный в новейшей истории России по-настоящему героический и масштабный инвестиционный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей и строительству современного горнодобывающего предприятия.

Фото: ЕвроХим

Фото: ЕвроХим

Развивая свой бренд, котельниковцы способствуют привлечению внешних инвестиций, увеличению хозяйственного потенциала, созданию привлекательного имиджа своей территории. Уже сейчас Котельниково стремится стать средоточием культурных, интеллектуальных и спортивных событий регионального уровня. «Котельниково – Земля Героев» уже привлекла Александра Друзя - магистра и трёхкратного чемпиона мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», который провел в Котельниково интеллектуальный турнир. Котельниковская молодежь и гости района считают очень важным посетить музей казачьей культуры и быта, где собраны подлинные предметы из обихода самобытного казачьего народа. Историю родного края в рамках бренда изучают юные котельниковцы в рамках научных и творческих фестивалей для детей и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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