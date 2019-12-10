2019-12-10T10:46:23+03:00
Спорт

Елена Исинбаева о решении ВАДА: Принимать или оспаривать в КАС, будем решать коллективно

Двукратная олимпийская чемпионка высказалась по поводу отстранения России на четыре года от всех крупных международных соревнований
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Елена Исинбаева считает решение убийственным.Елена Исинбаева считает решение убийственным.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Решение исполкома ВАДА отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на целых четыре года взбудоражило всех. Не осталась в стороне и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая ушла из большого спорта после того, как легкоатлетам та же ВАДА закрыла путь на олипиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсменка призналась, что ей оборвали телефон после оглашения очередного "расстрельного" вердикта.

- Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать все как есть или оспаривать решение в КАС, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию, - прокомментировала на своей страничке Елена Исинбаева.

Спортсменка отмечает, что решение это вовсе не стало неожиданностью и «на положительный результат никто не надеялся», так как комиссия спортсменов ВАДА в своем выступлении перед принятием решения исполкома ВАДА призывала не допускать на игры в Токио никого из российских спортсменов. Показать себя они все же смогут, но без гимна и флага нашей страны.

- Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом, - добавила Исинбаева.

Напомним, Елена Исинбаева после рождения дочери Евы вернулась в прыжковый сектор, чтобы завоевать третью в своей карьере олимпийскую медаль. Выиграла чемпионат России, показав лучший результат в мире. Но на олимпиаду в Рио так и не попала, как и другие наши легкоатлеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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