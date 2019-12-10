2019-12-10T09:49:21+03:00
Общество

Региональный оператор по ТКО Волгоградской области подвел промежуточные итоги своей работы

Встреча прошла в формате «круглого стола» в торгово-промышленной палате
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Фото: ТППФото: ТПП
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Представители регионального оператора по обращению с ТКО приняли участие в «круглом столе», посвященном экологии Волгоградской области. Тему встречи обозначили как «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в процессе производственной деятельности предприятия, а также соответствие комплекса принятых мер требованиям законодательства РФ». Организатором мероприятия выступила торгово-промышленная палата.

Представители регоператора приняли активное участие в обсуждении темы по обращению с ТКО на территории Волгоградской области и рассказали о промежуточных итогах своей деятельности.

За 2019 год «Управление отходами - Волгоград» направило максимум усилий на обеспечение качества услуги по обращению с ТКО. Если с начала года было охвачено всего 32% области, то на данный момент этот показатель увеличился до 100%. Регоператор взял курс на обеспечение тарного вывоза отходов по всей территории области. В зоне деятельности работает 348 единиц современной техники с высоким коэффициентом уплотнения, что позволяет обеспечить сбор и вывоз большего количества отходов за один рейс. Всего в регионе установлено около 30 тысяч новых евроконтейнеров.

Встреча прошла в формате видеоконференции. Юридические лица Городища, Камышина, Михайловки и Урюпинска получили возможность задать свои вопросы в режиме онлайн.

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