2019-12-09T15:16:29+03:00
Экономика

Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год

ВТБ – Фонд Акций и ВТБ – Фонд нефтегазового сектора стали лидерами среди российских ПИФ акций по доходности за год по итогам ноября
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Показатели достигли 30,97% и 28,94% соответственно. Фонды ВТБ Капитал Управление активами также остаются первыми на рынке по объемам привлечения.

Больше всего средств в ноябре российские инвесторы вложили в ВТБ – Фонд Сбалансированный (за месяц 3,95 млрд руб.) и ВТБ – Фонд Казначейский (2,65 млрд руб.) ВТБ – Фонд Казначейский остается крупнейшим фондом на российском рынке. Его стоимость чистых активов – 36,7 млрд руб. Число клиентов, инвестировавших средства в фонды ВТБ, с начала года выросло на 61,5% и превысило 60 тысяч.

«ВТБ стабильно сохраняет лидерские позиции на рынке за счет эффективного управления инвестициями клиентов и благодаря актуальной продуктовой линейке, которая покрывает различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках, и индивидуальному подходу к каждому клиенту. Большая часть привлеченных средств сегодня приходится на новых клиентов. При этом согласно стратегии ВТБ, мы активно развиваем цифровые каналы и запустили в этом году линейку биржевых фондов. Пользователи инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» могут в любое время торгового дня самостоятельно покупать или продавать биржевые фонды», - отметил Владимир Потапов, Глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ, Председатель Совета Директоров ВТБ Капитал Управление активами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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