2019-12-07T23:50:01+03:00
Общество

Как волгоградцы будут оформлять прямые выплаты по больничным и детским пособиям в 2020 году

На «круглом столе» специалисты Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) и «Комсомольской правды» рассказали о грядущих изменениях
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.На «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
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Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования России (ФСС) оказывает 18 государственных услуг. Получить большинство из них можно посредством электронных сервисов. А с 1 июля 2020 года регион перейдет на прямые выплаты пособий по материнству и больничных. Что ждет волгоградцев, обсудили на «круглом столе», который провели «Комсомольская правда» и ФСС.

Заявление на получение госуслуг Фонда социального страхования можно подать тремя способами. Во-первых, на личном приеме. Во-вторых, 10 госуслуг можно получить через МФЦ. И третий способ самый перспективный - через портал госуслуг.

- На сегодняшний день особой популярностью пользуется сдача отчетности об уплате страховых взносов - более 80% работодателей региона уже пользуются этой услугой в электронном виде. Сейчас организации с численностью работников более 25 человек обязаны использовать такой формат. Готовятся изменения в законодательство, и скоро эта планка опустится до 10 работников, - отметил управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС Павел Гладких.

Вторая по популярности услуга - подтверждение основного вида экономической деятельности, ею пользуются более 10% страхователей. И на третьем месте - обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации.

ПОСОБИЯ ПОЛУЧИМ САМИ

Сейчас региональное отделение Фонда работает по зачетному механизму, который сформировался еще во времена СССР. У него есть свои плюсы, но немало и проблем, которые призван решить переход на прямые выплаты.

Пока работодатель начисляет страховые взносы и перечисляет их в Фонд за минусом сумм пособий, которые напрямую выплачивает своим сотрудникам. Если расходы превышают сумму взносов, работодатель обращается за дополнительными средствами в ФСС. С переходом на прямые выплаты страхователи будут перечислять в Фонд всю сумму страховых взносов целиком.

- Есть два нюанса. В соответствии с федеральным законом пособия по временной нетрудоспособности и материнству должны перечисляться на карты «Мир» или почтовым переводом. Страхователям нужно будет заблаговременно позаботиться о том, чтобы сотрудники знали об этих вариантах и при выборе банковского перевода получили карты «Мир». Кроме того, сейчас у многих работодателей расходы превышают сумму страховых взносов. Но не все из них обращаются в Фонд за возмещением средств. С переходом на прямые выплаты у тех страхователей, кто не обратится вовремя за возмещением, возникнут проблемы. Поэтому об этом нужно позаботиться заранее, - обращает внимание Павел Гладких.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

По новой схеме будут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу до 1,5 года и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Суммы будет рассчитывать не бухгалтерия предприятия, а региональное отделение ФСС и перечислять работнику на лицевой счет в банке или отправлять почтовым переводом.

При этом будет действовать следующий алгоритм:

• работник, как и раньше, обращается к работодателю с заявлением о назначении пособия и необходимыми документами;

• работодатель в течение 5 календарных дней передает сведения в ФСС;

• Фонд в течение 10 календарных дней со дня получения принимает решение о назначении и выплате пособий.

Каждому самостоятельно придется выбрать способ получения пособия - на банковский счет либо почтовым переводом.

- При этом у ФСС появятся новые обязанности по удержанию и перечислению НДФЛ. Также Фонд по запросу будет выдавать справки по форме 2-НДФЛ, справки о доходах для субсидий, а также удерживать из сумм выплаченных пособий алименты, - отметила начальник отдела администрирования страховых взносов Ольга Овчинникова.

ПЛЮСЫ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ

Какие преимущества получит работник? Во-первых, правильность начисления пособий и их своевременную выплату. Во-вторых, гарантию их получения. Пособия будут выплачивать напрямую независимо от того, есть ли деньги на счетах работодателя.

- Переход на прямые выплаты выгоден прежде всего работнику. Определенные трудности с выплатой пособий возникают даже у бюджетных организаций. Есть и те, кто не может вовремя выплачивать зарплату работникам, - считает заместитель председателя облсовпрофа Александр Орешкин. - Сотрудники будут защищены в случае банкротства, ликвидации предприятия.

Для работодателя новая система - это снижение нагрузки бухгалтерии, к тому же отпадает необходимость изъятия денежных средств из оборота. А для Фонда главный плюс - сокращение случаев страхового мошенничества с поддельными больничными листками, упрощение документооборота и укрепление финансовой стабильности системы ФСС.

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