Цифровое будущее: Чем электронные больничные лучше бумажных

Цифровые технологии стремительно вторгаются во все сферы нашей жизни. Чем они могут помочь каждому из нас? С июля 2017 года Волгоградская область перешла на электронный формат больничных листов. С каждым днем интерес к ним растет. Если в 2017 году доля электронных листков временной нетрудоспособности была менее 1%, то в 2018-м - 9%, сегодня это 21% от общего числа. В программу вошли почти 80% от общего числа медицинских организаций региона, в том числе все государственные клиники. Используют цифровой формат и 31% работодателей области.

- Электронный больничный нельзя подделать, его нельзя потерять или испортить, - отмечает начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Демедюк.

В этом году уже выявлено три поддельных бумажных больничных листа, заведено одно уголовное дело. В прошлом году таких подделок было 7.

- В электронных больничных вижу только плюсы. Из года в год мы сотрудничаем с правоохранительными органами при выявлении поддельных листков нетрудоспособности и начинается долгое разбирательство с людьми, которые где-то их купили. Электронный формат это исключает, - подчеркивает управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС Павел Гладких.

Главное условие выдачи электронного листка - письменное согласие работника. А медицинская организация и работодатель должны быть участниками электронного взаимодействия. Пациент по окончании лечения получает номер, который должен сообщить на работе. Бухгалтерия запрашивает электронный листок из базы данных, заполняет, начисляет и выплачивает пособие.

ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПРОТЕЗЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Еще одна важная услуга, которая используется также и в электронном формате, - это обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и санаторно-курортным лечением.

- На сегодняшний день заключены договоры на поставку более 4 миллионов изделий на сумму порядка 281 миллиона рублей. Уже обеспечены необходимыми средствами реабилитации около 13 тысяч человек и свыше 2 тысяч человек получили компенсацию за самостоятельно приобретенные средства. Обеспеченность инвалидов составила более 84% - подвела предварительные итоги начальник отдела социальных программ Елена Печникова.

- В этом году изменилось законодательство относительно дорогостоящих протезов с внешней энергией. В нашем регионе их стоимость начинается от 700 тысяч рублей, бывают изделия стоимостью более 2 миллионов. Раньше предусматривалась замена каждые два года. Сейчас решили проводить мероприятия по их дальнейшему использованию. Это касается и выплаты компенсаций, - отметил Павел Гладких.

Система закупок ТСР в соответствии с законодательством занимает значительный промежуток времени. Сразу после обращения инвалида обеспечить его тем или иным изделием невозможно. Поэтому законодательством предусмотрена выплата компенсаций тем инвалидам, которые приобрели ТСР самостоятельно за счет собственных средств. Этот способ хорош тем, что человек своевременно приобретает те средства, которые ему нравятся. Но не всегда у инвалида есть средства или разница в цене при компенсации за самостоятельные покупки иногда бывает значительной.

- Чтобы решить эти проблемы, правительство РФ планирует ввести электронные сертификаты на приобретение ТСР. Не нужно будет платить всю сумму и ждать два месяца, когда мы вернем деньги, - подчеркивает руководитель регионального отделения. - Предусматриваются сертификаты на штучные средства, те же трости, подгузники, ортопедические матрасы, слуховые аппараты и прочие, которые не требуют индивидуального изготовления. Москва уже давно работает по такому принципу. Надеемся, что с введением этих сертификатов и у нас в регионе часть проблем будет снята.