2019-12-07T13:45:18+03:00
Происшествия

Под Волгоградом под лед провалились два семилетних мальчишки: один погиб

Детвору успел вытянуть из ледяной воды местный рыбак, но спасти одного ребенка не удалось
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мальчишки вышли на тонкий лед. Мгновение, хруст и детвора оказалась в воде. Фото СУ СК по Волгоградской области.Мальчишки вышли на тонкий лед. Мгновение, хруст и детвора оказалась в воде. Фото СУ СК по Волгоградской области.
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Печальное известие пришло утром 7 декабря из Серафимовичского района Волгоградской области. Там под лед ушли двое мальчишек. Одного медики не спасли. О трагическом инциденте «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

ЧП случилось неподалеку от хутора Пронин. Два юных друга, обоим по семь лет, вышли погулять. Погода довольно теплая и они отправились на прогулку к реке Цуцкан. Любопытные мальчишки полезли испробовать на прочность ледяную корку на реке, и как часто бывает, тонкий лед не выдержал вес детворы и хрустнул под ногами. Оба мальчишки оказались в ледяной воде.

Мальчишек успел вытянуть рыбак, но один из ребят скончался по пути в больницу. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Мальчишек успел вытянуть рыбак, но один из ребят скончался по пути в больницу. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Крики услышал местный мужчина, который рыбачил неподалеку. Он бросился за мальчишками в воду без раздумий. И успел даже вытянуть обоих на берег. Правда, оба были уже в полусознательном состоянии. Пока вызвали «скорую», пока медики добрались до места ЧП, один из школьников скончался. Второго увезли в больницу. Его состояние оценивается, как тяжелое. Сейчас за его жизнь борются врачи центральной районной больницы.

- По данному факту организована доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в региональном следственном комитете.

ВАЖНО!

Снова, и снова напоминают волгоградцам: не выходите на тонкий лед!

Родители, разъясните детям ряд важных правил, которые смогут сохранить им жизнь и предотвратить трагедию:

- первый лед только на вид кажется прочным, а на самом деле он тонкий и хрупкий, не выдерживает тяжести не только взрослого человека, но и ребенка;

- безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Категорически запрещаются прогулки, катание на коньках, на санках, игра в хоккей на тонком неокрепшем льду. Тем более не стоит этого делать одному;

- прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения - следует опасаться мест, где лед запорошен снегом, там он нарастает медленнее;

- не испытывайте прочность льда ударом ноги по нему - в этом случае можно сразу провалиться в воду;

- наибольшую опасность представляют лунки, которые вырубают на льду рыболовы. Как правило, они не ограждаются, а за ночь такое отверстие затягивается тонким льдом и сразу его трудно заметить. Прежде чем кататься на льду, внимательно посмотрите на поверхность водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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